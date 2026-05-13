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Sony lance le Xperia 1 VIII : le flagship qui refuse d’abandonner les créateurs

Sony lance le Xperia 1 VIII : le flagship qui refuse d’abandonner les créateurs

Sony officialise le Xperia 1 VIII, un smartphone haut de gamme qui reste fidèle à l’ADN Xperia : photo avancée, audio soigné et fonctions matérielles que la concurrence a presque toutes abandonnées. À l’heure des flagships toujours plus uniformes, Sony continue de parler aux créateurs, aux vidéastes et aux utilisateurs qui veulent garder la main.

Un nouveau téléobjectif au cœur de la stratégie photo

Le Xperia 1 VIII conserve un écran OLED LTPO 6,5 pouces à 120 Hz, mais sa vraie évolution se joue au dos. Sony remplace le zoom continu de la génération précédente par un nouveau téléobjectif 70 mm doté d’un capteur 1/1,56 pouce de 48 mégapixels, nettement plus grand qu’auparavant. L’objectif est clair : améliorer le détail et les performances en basse lumière, notamment sur les sujets éloignés.

Le module photo repose sur trois capteurs arrière de 48 mégapixels — principal, ultra grand-angle et téléobjectif — avec traitement RAW multi-frame sur toutes les focales pour optimiser la dynamique et réduire le bruit. Sony ajoute aussi un assistant photo IA capable de suggérer cadrage, rendu et paramètres selon la scène.

Jack audio, microSD, déclencheur physique : Sony garde ses marqueurs

Le Xperia 1 VIII conserve plusieurs raretés précieuses : prise jack 3,5 mm, port microSD jusqu’à 2 To, bouton déclencheur photo à deux niveaux et résistance IP65/IP68. Il embarque aussi le Snapdragon 8 Elite Gen 5, jusqu’à 16 Go de RAM, jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.1, une batterie de 5 000 mAh et une charge filaire 30 W.

Côté audio, Sony met en avant de nouveaux haut-parleurs stéréo symétriques, pensés pour offrir une scène sonore plus équilibrée.

Un prix très premium pour un public de niche

Le Xperia 1 VIII est proposé en précommande à partir du 13 mai 2026 dans certains marchés. La version 256 Go coûte 1 499 €, tandis que l’édition Native Gold 1 To grimpe à 1 999 €. Sony inclut des WH-1000XM6 avec certaines précommandes, selon les pays et la période.

Sony ne cherche pas à séduire tout le monde. Le Xperia 1 VIII s’adresse à ceux qui veulent un smartphone moins standardisé, plus proche d’un outil de création que d’un simple flagship Android. Un choix risqué, mais cohérent : dans un marché saturé, la différence reste peut-être la meilleure stratégie de survie.