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MacBook Neo : pourquoi l’écran tactile n’est pas (du tout) une priorité pour Apple ?

MacBook Neo : pourquoi l'écran tactile n'est pas (du tout) une priorité pour Apple ?

Ceux qui imaginaient déjà un MacBook Neo 2 tactile vont probablement devoir revoir leur calendrier. Selon Mark Gurman chez Bloomberg, Apple n’a même pas encore tranché sur l’extension du tactile à l’ensemble de la gamme Mac, et le MacBook Neo ne ferait clairement pas partie des priorités.

Gurman dit même qu’il serait “surpris” de voir l’écran tactile arriver sur le MacBook Neo dans les trois prochaines années.

Le tactile resterait d’abord un privilège du MacBook Pro

Les rumeurs les plus crédibles pointent plutôt vers un MacBook Pro tactile en premier. Bloomberg rapporte qu’Apple prépare un futur MacBook Pro revu en profondeur, avec écran OLED et prise en charge du tactile, pour une arrivée visée vers la fin 2026. À ce stade, c’est donc bien le haut de gamme qui servirait de laboratoire à cette bascule historique sur Mac.

Et même au-delà du Pro, le MacBook Air paraît aujourd’hui plus logique que le MacBook Neo comme candidat suivant. Gurman estime justement que si Apple devait démocratiser le tactile sur d’autres Mac, le MacBook Air aurait davantage de sens que le portable le moins cher de la gamme.

Le vrai frein, c’est le positionnement même du MacBook Neo

Le problème est presque structurel. Apple a officiellement lancé le MacBook Neo comme son ordinateur portable le plus abordable, à partir de 699 euros et 599 euros dans l’éducation. Pour atteindre ce prix, la marque a construit tout le produit autour d’un équilibre extrêmement serré entre coût, design et composants. Ajouter une dalle tactile reviendrait mécaniquement à alourdir la facture de production — et donc à fragiliser la promesse centrale du Neo.

C’est ce qui rend ce dossier intéressant : le MacBook Neo séduit précisément parce qu’il simplifie l’accès au Mac. Or, cette logique d’accessibilité est aussi ce qui l’éloigne des ajouts les plus coûteux.

Apple avance par paliers, pas par généralisation immédiate

En filigrane, Apple semble suivre une stratégie très classique chez elle : introduire les nouveautés les plus radicales sur les modèles premium, puis observer. Le tactile sur Mac, s’il se confirme, ne débarquerait donc pas comme une révolution transversale sur toute la gamme, mais comme une montée progressive en sophistication du haut de gamme vers le reste du catalogue.

Autrement dit, le fantasme d’un MacBook Neo tactile à 699 euros reste pour l’instant très éloigné de la réalité. Apple paraît d’abord vouloir tester cette transition sur des machines plus chères, mieux armées pour absorber le surcoût et pour justifier une nouvelle expérience d’usage.