Google boucle le rachat de Wiz pour 32 milliards de dollars : la plus grosse acquisition de son histoire

Un an après l’annonce, Google vient de finaliser l’acquisition de Wiz pour 32 milliards de dollars en cash — et signe au passage la plus grosse opération de son histoire.

Derrière ce chèque record, un message limpide : la prochaine bataille du cloud ne se gagnera pas seulement à coups de GPU et de modèles, mais sur un terrain plus ingrat, plus décisif : la sécurité, partout, tout le temps, y compris chez les concurrents.

Wiz : Un mastodonte de la sécurité cloud… qui garde sa marque

Wiz, né dans l’écosystème cyber israélien et devenu en quelques années un acteur incontournable, fournit une plateforme de sécurité capable de surveiller, prévenir et répondre aux menaces sur les grands environnements cloud.

Point stratégique : Wiz rejoint Google Cloud tout en conservant sa marque, et répète son engagement à sécuriser des clients sur toutes les plateformes, pas seulement chez Google.

Cette promesse « multi-cloud » n’est pas un détail marketing : c’est la condition d’entrée pour séduire les grands comptes, qui opèrent désormais en mosaïque entre AWS, Azure, Google Cloud (et souvent d’autres).

Pourquoi Google a payé si cher : le multi-cloud comme arme commerciale

L’opération est aussi une leçon d’économie du cloud : dans l’entreprise, la sécurité est rarement un « nice to have ». C’est un poste budgétaire récurrent, transversal, et souvent décorrélé du choix d’un fournisseur unique.

En mettant Wiz dans son giron, Google s’offre une porte d’entrée crédible chez des clients qui ne veulent pas « choisir un camp », un argument pour accélérer une plateforme de sécurité unifiée, là où les RSSI cherchent des consoles moins fragmentées et des temps de réponse plus courts et une manière de se positionner comme « le cloud le plus sûr », sans exiger l’exclusivité.

Google le formule d’ailleurs comme un investissement pour « améliorer la sécurité cloud » et permettre aux organisations de construire « vite et en sécurité » sur n’importe quel cloud ou plateforme IA.

Le bon moment, au bon endroit… dans un monde dopé à l’IA

Ce rachat raconte surtout l’époque. L’IA accélère la production logicielle, raccourcit les cycles, multiplie les dépendances — et mécaniquement élargit la surface d’attaque. Ajoutez la montée des attaques « prompt-based » et des vulnérabilités issues de développements trop rapides : la promesse d’une « plateforme unifiée » devient plus qu’un slogan, presque une nécessité opérationnelle.

Wiz, de son côté, pousse déjà l’idée d’une sécurité augmentée par l’IA — détection, investigation, corrélation — « de la ligne de code au runtime ». Et Google, avec son portefeuille (Gemini, cloud, Mandiant, Chronicle), peut consolider une pile sécurité plus cohérente… si l’intégration tient ses promesses.

La question qui restera sur la table côté clients est simple : Wiz restera-t-il vraiment « neutre » et priorisera-t-il ses intégrations AWS/Azure avec la même énergie ? Google dit oui. Le marché attendra des preuves.