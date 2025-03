Google rachète Wiz pour 32 milliards de dollars : un coup dur pour la concurrence dans le cloud

Google a annoncé l’acquisition de Wiz, une entreprise israélienne spécialisée dans la cybersécurité cloud, pour 32 milliards de dollars en cash. Si le rachat est approuvé par les régulateurs, Wiz sera intégrée à Google Cloud, renforçant ainsi les capacités de sécurité de la division cloud du géant américain.

« Nous nous attendons à ce que ce changement nous permette d’exécuter et d’innover encore plus rapidement », a déclaré Assaf Rappaport, cofondateur et PDG de Wiz, dans un article de blog. « Faire partie de Google Cloud revient à nous attacher une fusée dans le dos : cela accélérera notre rythme d’innovation plus rapidement que ce que nous pourrions réaliser en tant qu’entreprise autonome ».

Wiz est une startup israélienne à croissance rapide qui travaille avec des entreprises comme Microsoft et Amazon pour fournir des solutions de cybersécurité basées sur l’informatique dématérialisée. La société a été évaluée à 12 milliards de dollars en mai 2024, montant qui aurait grimpé à 16 milliards de dollars plus tard dans l’année lors d’une offre d’actions aux employés, et a travaillé en vue d’une introduction en bourse (IPO) dans les mois qui ont suivi l’échec de la précédente acquisition. Si l’opération est approuvée par les autorités réglementaires, elle dépassera largement les 12,5 milliards de dollars payés par Google pour Motorola Mobility en 2012.

Ce rachat arrive dans un contexte tendu pour Google, qui fait face à plusieurs enquêtes antitrust aux États-Unis :

Le département de la Justice tente de forcer Google à vendre Chrome, après avoir jugé que l’entreprise a illégalement maintenu son monopole.

Une autre procédure vise le monopole de Google sur la publicité en ligne.

Google-Wiz: Les régulateurs vont se frotter les mains

Le rachat de Wiz nécessitera donc l’approbation des régulateurs, ce qui pourrait être un obstacle majeur.

Un précédent échec : En juillet 2024, Google avait tenté de racheter Wiz pour 23 milliards de dollars, mais les négociations avaient échoué, notamment en raison des risques réglementaires et de désaccords sur l’intégration de Wiz au sein de Google Cloud.

Google a accepté de payer une indemnité de rupture de 3,2 milliards de dollars si l’accord venait à être annulé. Cette somme représente 10 % de la valeur totale du rachat, un niveau inhabituel (habituellement autour de 2-3 %), ce qui montre la prudence des entreprises face aux risques de blocage réglementaire.

Pourquoi Google rachète Wiz ?

Wiz est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans la sécurisation des environnements cloud. Contrairement aux outils de Google qui détectent les menaces une fois qu’elles se produisent, Wiz analyse en continu les infrastructures cloud pour prévenir les attaques avant qu’elles ne surviennent.

Voici les points forts de la plateforme :

Une plateforme multi-cloud : Wiz continuera de fonctionner avec AWS, Azure et Oracle Cloud, et ne sera pas exclusive à Google Cloud.

Une technologie avancée : Wiz scanne rapidement les environnements cloud, cartographie les connexions entre les ressources et applications, et identifie les chemins d’attaque potentiels pour aider les développeurs à corriger les failles avant le déploiement.

Un atout face à la concurrence : Google cherche à rattraper AWS et Microsoft Azure sur le marché du cloud. En intégrant Wiz, Google Cloud se dote d’un atout de taille face à ses rivaux.

Un rachat facilité sous l’administration Trump ?

Avec l’arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, Wall Street espère un assouplissement des règles antitrust. Certains analystes pensent que les grandes entreprises technologiques auront plus de facilité à finaliser des acquisitions sous la nouvelle administration.

Toutefois, la clause de rupture importante montre que Google reste prudent et s’attend à une éventuelle opposition des autorités de régulation.

Quel impact pour les clients de Wiz ?

Wiz continuera d’être une solution multi-cloud, fonctionnant sur AWS, Azure et Oracle Cloud. Les services de Wiz resteront accessibles à tous, et ne seront pas exclusifs à Google Cloud.

Google Cloud bénéficiera d’une sécurité renforcée, ce qui pourrait lui donner un avantage compétitif face à AWS et Microsoft Azure.

Si l’accord est validé par les régulateurs, Wiz sera officiellement intégrée à Google Cloud dans les prochains mois. L’entreprise israélienne continuera de fonctionner de manière indépendante, tout en renforçant les capacités de cybersécurité de Google.

Pensez-vous que ce rachat aidera Google à rattraper AWS et Microsoft Azure sur le marché du cloud ?