NotebookLM : Google veut transformer vos notes en véritables podcasts brandés

NotebookLM s’apprête visiblement à se refaire une beauté — pas seulement côté interface, mais côté posture. Une analyse d’APK repéré par Android Authority laisse entrevoir des fonctions non annoncées : avatars personnalisables, descriptions de créateurs, branding au niveau du notebook.

Autrement dit, des codes empruntés aux plateformes de contenu, plus qu’aux outils de recherche. Reste la vraie question : évolution stratégique, ou cosmétique ajoutée à un produit qui cherche encore son public cœur ?

NotebookLM : D’un carnet « privé » vers un objet publiable (et identifiable)

Selon la fuite, Google testerait des options permettant d’afficher et personnaliser l’identité d’un notebook partagé : avatar du créateur, nom, description, et éléments visuels de marque. L’indice le plus parlant touche directement la fonctionnalité la plus virale de NotebookLM : Audio Overview, ces conversations façon podcast entre deux voix IA à partir de sources importées. Google avait officialisé Audio Overview en septembre 2024, avec l’idée d’« écouter » ses documents plutôt que de les lire.

Là où le leak devient intéressant, c’est qu’il mentionne la personnalisation des avatars des « hosts » — un détail qui n’a d’intérêt que si l’audio est destiné à être montré (vidéo, extrait partageable, publication), pas seulement consommé en interne.

Et ce n’est pas un mouvement isolé. Google pousse déjà NotebookLM vers des formats plus « diffusables ».

NotebookLM, star de l’Audio Overview… mais encore une niche d’usage

NotebookLM fonctionne très bien quand il reste dans sa zone de confort : ingérer des sources, synthétiser, répondre en restant ancré dans les documents. Audio Overview a ajouté la couche « consommation » qui manquait : vous importez un PDF dense, vous obtenez une discussion écoutable.

Mais, la bascule « plateforme créateur » suppose autre chose : un réflexe d’ouverture quotidien, une dynamique de découverte, des raisons de s’abonner/suivre/publier. Aujourd’hui, NotebookLM n’est pas (encore) un endroit où l’on vient « regarder ce qui sort ». On y vient avec une intention : traiter un corpus.

Google semble pourtant tester l’extension de cet usage. On a déjà vu Audio Overviews essaimer dans l’écosystème Gemini (y compris via des rapports « Deep Research » convertis en podcasts).

Google cherche la « couche créateur »… mais le cœur du produit doit suivre

Sur le plan stratégique, l’idée est limpide : rendre NotebookLM plus « collant » en ajoutant identité, partage, et potentiellement une boucle sociale. C’est cohérent avec l’existence d’une offre payante. NotebookLM Plus a été lancé côté organisations, puis intégré à l’abonnement Google One AI Premium (environ 19,99 dollars/mois aux États-Unis), avec des limites plus hautes et des options plus avancées.

Le risque, c’est la confusion de destination : chercheurs, enseignants, analystes, créateurs, équipes produit… Si tout le monde est ciblé en même temps, personne n’est prioritaire. Et un avatar mignon ne règle pas le point qui compte pour les publics « pro » : la fiabilité.

Votre scepticisme est donc bien placé : le leak parle beaucoup d’apparence (avatars, description, branding), et très peu de ce qui ferait basculer NotebookLM dans une catégorie « outil indispensable » : vérification de sources plus explicite, citations plus robustes, gestion fine des contradictions entre documents, et transparence sur le « pourquoi » d’une conclusion.

C’est d’autant plus crucial que la concurrence avance vite : OpenAI et Anthropic dominent la narration produit sur l’assistant universel, et OpenAI a publiquement communiqué sur des volumes d’usage massifs pour ChatGPT (200 millions hebdo dès août 2024, puis plus de 400 millions en février 2025). Face à ça, NotebookLM doit protéger son avantage : l’ancrage dans des sources + des formats de restitution efficaces. L’audio est différenciant… mais pas imprenable.

Signal de plateforme, pas encore preuve de maturité

Ce que raconte cette fuite, c’est moins « NotebookLM s’améliore » que « Google teste une nouvelle identité ». L’entreprise semble vouloir transformer un excellent outil d’appropriation de documents en un produit publiable, brandable, potentiellement découvrable — un NotebookLM qui ressemble moins à un carnet et plus à une vitrine.

Mais, une plateforme ne se décrète pas : elle se construit par l’habitude, la confiance et les raisons de publier. Si Google veut vraiment faire de NotebookLM un terrain de création, il faudra ajouter de la profondeur au-delà du design. Sinon, ce « facelift » restera ce qu’il semble être pour l’instant : une couche de vernis sur la fonctionnalité la plus virale du moment.