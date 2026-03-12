fermer
NotebookLM : Google veut transformer vos notes en véritables podcasts brandés

Google par Yohann Poiron le Google NotebookLM
NotebookLM s’apprête visiblement à se refaire une beauté — pas seulement côté interface, mais côté posture. Une analyse d’APK repéré par Android Authority laisse entrevoir des fonctions non annoncées : avatars personnalisables, descriptions de créateurs, branding au niveau du notebook.

Autrement dit, des codes empruntés aux plateformes de contenu, plus qu’aux outils de recherche. Reste la vraie question : évolution stratégique, ou cosmétique ajoutée à un produit qui cherche encore son public cœur ?

NotebookLM : D’un carnet « privé » vers un objet publiable (et identifiable)

Selon la fuite, Google testerait des options permettant d’afficher et personnaliser l’identité d’un notebook partagé : avatar du créateur, nom, description, et éléments visuels de marque. L’indice le plus parlant touche directement la fonctionnalité la plus virale de NotebookLM : Audio Overview, ces conversations façon podcast entre deux voix IA à partir de sources importées. Google avait officialisé Audio Overview en septembre 2024, avec l’idée d’« écouter » ses documents plutôt que de les lire.

Là où le leak devient intéressant, c’est qu’il mentionne la personnalisation des avatars des « hosts » — un détail qui n’a d’intérêt que si l’audio est destiné à être montré (vidéo, extrait partageable, publication), pas seulement consommé en interne.

Et ce n’est pas un mouvement isolé. Google pousse déjà NotebookLM vers des formats plus « diffusables ».

NotebookLM Notebooks Customizati

NotebookLM, star de l’Audio Overview… mais encore une niche d’usage

NotebookLM fonctionne très bien quand il reste dans sa zone de confort : ingérer des sources, synthétiser, répondre en restant ancré dans les documents. Audio Overview a ajouté la couche « consommation » qui manquait : vous importez un PDF dense, vous obtenez une discussion écoutable.

Mais, la bascule « plateforme créateur » suppose autre chose : un réflexe d’ouverture quotidien, une dynamique de découverte, des raisons de s’abonner/suivre/publier. Aujourd’hui, NotebookLM n’est pas (encore) un endroit où l’on vient « regarder ce qui sort ». On y vient avec une intention : traiter un corpus.

Google semble pourtant tester l’extension de cet usage. On a déjà vu Audio Overviews essaimer dans l’écosystème Gemini (y compris via des rapports « Deep Research » convertis en podcasts).

Google cherche la « couche créateur »… mais le cœur du produit doit suivre

Sur le plan stratégique, l’idée est limpide : rendre NotebookLM plus « collant » en ajoutant identité, partage, et potentiellement une boucle sociale. C’est cohérent avec l’existence d’une offre payante. NotebookLM Plus a été lancé côté organisations, puis intégré à l’abonnement Google One AI Premium (environ 19,99 dollars/mois aux États-Unis), avec des limites plus hautes et des options plus avancées.

Le risque, c’est la confusion de destination : chercheurs, enseignants, analystes, créateurs, équipes produit… Si tout le monde est ciblé en même temps, personne n’est prioritaire. Et un avatar mignon ne règle pas le point qui compte pour les publics « pro » : la fiabilité.

Votre scepticisme est donc bien placé : le leak parle beaucoup d’apparence (avatars, description, branding), et très peu de ce qui ferait basculer NotebookLM dans une catégorie « outil indispensable » : vérification de sources plus explicite, citations plus robustes, gestion fine des contradictions entre documents, et transparence sur le « pourquoi » d’une conclusion.

C’est d’autant plus crucial que la concurrence avance vite : OpenAI et Anthropic dominent la narration produit sur l’assistant universel, et OpenAI a publiquement communiqué sur des volumes d’usage massifs pour ChatGPT (200 millions hebdo dès août 2024, puis plus de 400 millions en février 2025). Face à ça, NotebookLM doit protéger son avantage : l’ancrage dans des sources + des formats de restitution efficaces. L’audio est différenciant… mais pas imprenable.

Signal de plateforme, pas encore preuve de maturité

Ce que raconte cette fuite, c’est moins « NotebookLM s’améliore » que « Google teste une nouvelle identité ». L’entreprise semble vouloir transformer un excellent outil d’appropriation de documents en un produit publiable, brandable, potentiellement découvrable — un NotebookLM qui ressemble moins à un carnet et plus à une vitrine.

Mais, une plateforme ne se décrète pas : elle se construit par l’habitude, la confiance et les raisons de publier. Si Google veut vraiment faire de NotebookLM un terrain de création, il faudra ajouter de la profondeur au-delà du design. Sinon, ce « facelift » restera ce qu’il semble être pour l’instant : une couche de vernis sur la fonctionnalité la plus virale du moment.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

