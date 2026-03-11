OnePlus 16 : une fuite dévoile une fiche technique délirante pour le futur flagship

Alors que le OnePlus 15T doit encore arriver ce mois-ci en Chine, les premières rumeurs autour du OnePlus 16 commencent déjà à prendre de l’ampleur. Une nouvelle fuite apparue cette semaine évoque un smartphone nettement plus ambitieux, avec une puce Qualcomm de prochaine génération, de la mémoire LPDDR6 et surtout un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels.

À ce stade, rien n’est officiel, mais plusieurs rapports récents vont globalement dans la même direction.

OnePlus 16 : Une fiche technique qui viserait clairement le très haut de gamme

Selon la fuite du jour, le OnePlus 16 embarquerait un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, associé à de la RAM LPDDR6. Sur le papier, ce duo laisserait penser à un appareil très orienté performances, aussi bien pour la puissance brute que pour les usages liés à l’IA embarquée. Il faut néanmoins rester prudent : Qualcomm n’a pas encore officialisé cette puce, et l’appellation « Pro » circule encore uniquement dans les rumeurs.

Le point le plus intéressant concerne sans doute la partie photo. La fuite la plus récente parle d’un capteur périscopique de 200 mégapixels sur le OnePlus 16, une information qui recoupe plusieurs rapports publiés ces derniers jours.

Certaines sources évoquent même l’usage d’un capteur Samsung HP5 pour ce module, avec en complément deux autres capteurs de 50 mégapixels pour le grand-angle principal et l’ultra grand-angle. Si cela se confirme, OnePlus chercherait clairement à corriger l’un des reproches souvent adressés à ses derniers flagships : une puissance élevée, mais une partie photo parfois jugée moins impressionnante que celle de certains concurrents directs.

Écran très rapide, grosse batterie et lecteur ultrasonique dans les rumeurs

D’autres indiscrétions plus anciennes décrivent aussi un smartphone extrêmement agressif sur le reste de la fiche technique. On retrouve notamment un écran OLED 1,5K, un taux de rafraîchissement pouvant grimper à 200 Hz ou 240 Hz, un lecteur d’empreintes ultrasonique et une batterie massive, parfois annoncée jusqu’à 9 000 mAh.

Ces éléments restent à prendre avec beaucoup de recul, car ils varient encore selon les sources, mais ils dessinent tout de même le portrait d’un appareil qui pourrait viser bien plus haut que le simple positionnement de « flagship killer ».

Cette montée en gamme pourrait logiquement avoir un impact sur le prix. Plusieurs relais spécialisés rapportent qu’une hausse tarifaire est envisagée pour plusieurs flagships chinois de fin 2026, notamment à cause du coût plus élevé des futures puces gravées en 2 nm. Dans ce contexte, un tarif de départ autour de 5 000 yuans pour le OnePlus 16 circule déjà dans les rumeurs, soit environ 725 dollars selon les conversions mentionnées par ces sources. Là encore, il s’agit uniquement d’estimations non officielles.

Un lancement attendu à l’automne

Concernant le calendrier, plusieurs sources spécialisées évoquent un lancement en Chine autour d’octobre 2026, avec une annonce plus large en novembre. Ce scénario correspond assez bien au rythme récent de OnePlus, même si le constructeur n’a encore rien confirmé. Pour l’instant, la seule certitude est que le OnePlus 16 reste encore à plusieurs mois d’une éventuelle officialisation.

En clair, cette nouvelle fuite renforce une tendance déjà visible depuis le début de l’année : OnePlus préparerait un OnePlus 16 beaucoup plus ambitieux, en particulier sur la photo et sur la puissance. Mais tant que Qualcomm n’a pas présenté sa prochaine puce et que OnePlus n’a rien annoncé officiellement, il faut encore traiter tout cela comme un assemblage de rumeurs crédibles, et non comme une fiche technique définitive.