Maths et Sciences : OpenAI transforme ChatGPT en mini-laboratoire interactif

OpenAI ajoute une nouvelle fonction pédagogique à ChatGPT : des explications visuelles dynamiques qui permettent de manipuler directement des formules, des variables et des relations mathématiques ou scientifiques en temps réel.

L’idée est simple : au lieu de se contenter d’un texte ou d’un schéma statique, l’utilisateur peut désormais faire varier des paramètres et observer immédiatement l’effet produit.

OpenAI a annoncé que cette nouveauté est disponible dès aujourd’hui pour tous les utilisateurs connectés, sur l’ensemble des offres.

Des explications interactives disponibles pour tous les utilisateurs connectés

Concrètement, lorsqu’on pose une question comme « Qu’est-ce qu’une relation de conjugaison ? » ou « Comment calculer l’aire d’un cercle ? », ChatGPT peut désormais répondre avec une explication accompagnée d’un module interactif. Dans l’exemple donné par OpenAI, un utilisateur qui explore le théorème de Pythagore peut modifier la longueur des côtés d’un triangle et voir l’hypoténuse se recalculer instantanément.

Pour l’instant, OpenAI indique que cette fonction couvre plus de 70 notions de base en mathématiques et en sciences. Parmi les thèmes cités figurent notamment l’aire d’un cercle, les équations linéaires, la loi d’Ohm, l’énergie cinétique, la décroissance exponentielle, la loi de Hooke, la loi de Coulomb, la différence de carrés ou encore les intérêts composés.

La société précise aussi qu’elle prévoit d’élargir cette liste à l’avenir.

Une évolution logique pour ChatGPT dans l’éducation

Ce lancement est intéressant parce qu’il change légèrement le rôle de ChatGPT dans l’apprentissage. L’outil ne se contente plus de fournir une réponse rédigée : il pousse davantage l’utilisateur à tester lui-même les concepts. OpenAI s’appuie d’ailleurs sur l’idée que l’apprentissage visuel et interactif peut améliorer la compréhension conceptuelle, en particulier quand on peut modifier une variable et voir immédiatement ce que cela change.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large autour de l’éducation. OpenAI affirme que 140 millions de personnes utilisent chaque semaine ChatGPT pour les maths et les sciences, deux matières souvent perçues comme difficiles. La société avait déjà enrichi ChatGPT avec d’autres outils d’apprentissage, et cette nouvelle brique interactive renforce encore son positionnement comme assistant d’étude plutôt que simple générateur de réponses.

Une tendance de fond dans l’IA éducative

Cette nouveauté arrive aussi dans un contexte plus large. Les grands acteurs de l’intelligence artificielle cherchent de plus en plus à rendre l’apprentissage moins passif et plus manipulable. L’objectif n’est plus uniquement d’expliquer, mais aussi de faire tester, ajuster et expérimenter.

Dans cette logique, OpenAI confirme une tendance de fond du secteur : l’IA éducative cherche à devenir un environnement interactif, où l’utilisateur peut apprendre en agissant plutôt qu’en lisant uniquement une réponse.

ChatGPT devient un mini-laboratoire pour apprendre autrement

En clair, OpenAI transforme un peu ChatGPT en mini-laboratoire interactif pour les matières scientifiques. Ce n’est pas seulement un ajout visuel destiné à rendre l’interface plus attrayante. Le véritable enjeu sera de voir comment les élèves, les étudiants et les enseignants vont s’approprier cette fonctionnalité au quotidien.

Si les usages suivent, cette nouveauté pourrait devenir l’un des ajouts les plus utiles de ChatGPT pour apprendre autrement, en rendant les concepts abstraits beaucoup plus concrets.