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55 dB de silence et mode FPS : Le pari fou des OnePlus Buds Ace 3

55 dB de silence et mode FPS : Le pari fou des OnePlus Buds Ace 3

Sans faire de bruit — littéralement — OnePlus prépare le terrain pour une nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Les OnePlus Buds Ace 3 viennent d’apparaître discrètement sur le site officiel de la marque, laissant entrevoir une montée en puissance sur des points clés comme l’ANC et l’autonomie.

Pas encore d’annonce officielle en grande pompe, mais une présence déjà révélatrice : les OnePlus Buds Ace 3 sont désormais listés sur le site du constructeur. Une méthode de plus en plus courante pour teaser un produit avant son lancement, et surtout tester l’intérêt du public.

Visuellement, OnePlus reste fidèle à sa gamme. Les coloris Titanium Silver et Interstellar Black confirment une approche sobre, presque conservatrice. Ici, pas de révolution esthétique, mais une continuité assumée — signe que la marque préfère concentrer ses efforts ailleurs.

OnePlus Buds Ace 3 : ANC renforcé et autonomie en nette progression

Le premier point qui attire l’attention, c’est la promesse d’une réduction de bruit active atteignant 55 dB. Un chiffre ambitieux pour des écouteurs positionnés sur le segment abordable, là où les concessions sont généralement inévitables.

Autre annonce marquante : jusqu’à 54 heures d’autonomie avec le boîtier. Sur le papier, cela représente un bond significatif par rapport aux OnePlus Buds Ace 2, qui plafonnaient autour de 43 heures. Comme souvent, ces chiffres dépendront fortement de l’usage réel — notamment avec l’ANC activé — mais la progression reste notable.

OnePlus ajoute également une couche orientée gaming, avec un tuning audio spécifique FPS. L’objectif : améliorer la perception des sons directionnels, comme les pas ou les tirs, dans les jeux compétitifs. Une promesse séduisante, mais dont l’impact réel devra être vérifié en conditions.

Une fiche technique encore incomplète

Malgré ces premières informations, plusieurs zones d’ombre persistent. La taille des drivers, les performances en appel, ou encore les données précises de latence n’ont pas encore été communiquées.

Un détail important, surtout quand on sait que les Buds Ace 2 avaient su se démarquer grâce à leurs drivers dynamiques de 12,4 mm et un rendu sonore orienté basses, très apprécié sur cette gamme de prix.

Une stratégie claire : renforcer l’entrée de gamme

Avec cette nouvelle génération, OnePlus semble vouloir consolider sa position sur le marché des écouteurs accessibles. L’équation est simple : offrir plus d’autonomie, une ANC plus efficace et quelques fonctionnalités différenciantes — comme le mode gaming — sans faire exploser le prix.

Dans un marché ultra-concurrentiel dominé par des acteurs comme Xiaomi ou Realme, chaque amélioration compte. Et sur le papier, les OnePlus Buds Ace 3 semblent cocher plusieurs cases clés.

Un lancement imminent

D’après les communications de la marque sur Weibo, ces écouteurs devraient être officialisés d’ici la fin du mois, possiblement aux côtés du futur OnePlus Ace 6 Ultra. Une stratégie de lancement groupé qui permettrait à OnePlus de renforcer son écosystème produit.

Reste à voir si ces promesses se traduiront en usage réel. Car dans cette catégorie, la fiche technique ne fait pas tout — l’expérience utilisateur, elle, reste juge de paix.