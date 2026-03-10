Accueil » OPPO et OnePlus : pourquoi le prix de certains smartphones va augmenter le 16 mars ?

OPPO prépare une hausse de prix sur une partie de son catalogue. Dans un avis relayé ce 10 mars, le constructeur indique que certains smartphones verront leur tarif augmenter à partir du 16 mars 2026 à 0 h, en raison de la hausse du coût de plusieurs composants clés, en particulier ceux liés à la mémoire et au stockage rapide.

Selon les informations publiées, cette révision tarifaire ne concernera pas toute la gamme. OPPO cible pour l’instant surtout ses modèles plus abordables, notamment les séries OPPO A et OPPO K.

La marque précise aussi que OnePlus, qui fait partie du même groupe, sera également concernée par cet ajustement sur certains modèles.

En revanche, OPPO épargne pour le moment ses smartphones premium. Les séries Find et Reno devraient conserver leurs prix actuels, tout comme les tablettes OPPO Pad, qui ne sont pas incluses dans cette vague de hausse. Cela montre que la marque préfère, au moins pour l’instant, protéger ses produits les plus haut de gamme et concentrer l’ajustement sur le milieu et l’entrée de gamme.

OPPO est obligé de prendre des mesures !

Dans sa communication, OPPO explique avoir pris cette décision après une « évaluation attentive » de la situation, afin de préserver la qualité de ses produits et l’expérience utilisateur malgré l’augmentation des coûts d’approvisionnement. Le stockage et la mémoire font partie des composants les plus chers dans un smartphone moderne, et leur prix peut fortement varier selon l’état de l’offre mondiale et la demande des fabricants.

Cette hausse ne tombe pas du ciel. Depuis plusieurs mois, l’industrie mobile alerte sur une remontée marquée des prix de la NAND et de la DRAM, sous l’effet d’une demande accrue, notamment liée à l’essor de l’IA et des infrastructures de calcul.

Reuters rapportait déjà fin 2025 que Xiaomi attribuait une partie de la hausse de ses prix à la flambée du coût de la mémoire, tandis que d’autres analyses publiées en 2026 vont dans le même sens.

Outre OPPO et OnePlus, Vivo et Xiaomi l’envisagent

OPPO n’est d’ailleurs pas seul à bouger. Plusieurs marques chinoises, dont Vivo et Xiaomi, ont laissé entendre que leurs futurs smartphones pourraient coûter plus cher. Dans certains cas, la hausse a déjà commencé : des médias ont relevé une augmentation de 100 yuans pour le Redmi Turbo 5 en Chine, pendant que d’autres marchés, comme l’Inde, ont aussi vu certains smartphones Samsung grimper en prix.

Pour les consommateurs, le signal est assez clair : les smartphones bon marché et milieu de gamme risquent d’être les premiers touchés par cette nouvelle pression sur les composants. OPPO semble avoir choisi de réagir vite, avant que la hausse des coûts ne pèse encore davantage sur ses marges. Reste maintenant à voir si cette décision restera limitée à quelques références, ou si elle finira par s’étendre à d’autres segments dans les prochains mois.

Cette dernière analyse est une déduction à partir de l’avis de OPPO et des mouvements déjà observés chez d’autres constructeurs.