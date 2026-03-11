Top 5 des meilleurs smartphones à moins de 500 euros en mars 2026

Le marché des smartphones « abordables » n’a plus grand-chose à voir avec celui d’il y a trois ou quatre ans. En 2026, dépenser moins de 600 euros ne signifie plus forcément se contenter d’un écran moyen, d’un processeur poussif ou d’un suivi logiciel au rabais. Aujourd’hui, cette tranche de prix donne accès à des dalles OLED rapides, à de grosses batteries, à des appareils photo solides et, dans certains cas, à des fonctions autrefois réservées au haut de gamme.

Il faut toutefois clarifier un point avant de dresser un classement sérieux. Deux modèles souvent cités dans ce segment ne rentrent pas vraiment dans une définition stricte du « moins de 600 euros » à l’échelle internationale : le Nothing Phone (4a) Pro démarre à 499 euros, et le OnePlus 15R commence à 595 euros. En pratique, ce sont donc des modèles plus proches du milieu de gamme supérieur que du vrai segment sous les 600 euros.

Du coup, si l’on s’en tient à des modèles réellement positionnés sous ce seuil au moment où l’on écrit ces lignes, voici les cinq options les plus cohérentes en mars 2026.

1. Google Pixel 10a, la valeur sûre à 549 euros

Le Pixel 10a reste probablement le choix le plus simple à recommander à quelqu’un qui veut un bon smartphone Android sans prise de tête. Google l’a lancé à 549 euros en France, avec une disponibilité depuis le 5 mars, et il mise encore une fois sur la recette qui a fait le succès de la série A : une expérience Android propre, un excellent traitement photo logiciel et un suivi logiciel très solide.

Sur le plan technique, le Pixel 10a embarque une batterie typique de 5 100 mAh, un écran OLED 120 Hz, 8 Go de RAM, jusqu’à 256 Go de stockage, et la puce Tensor G4. Google promet aussi la recharge rapide et la recharge sans fil Qi.

En clair, ce n’est pas le smartphone le plus spectaculaire sur la fiche technique, mais c’est sans doute l’un des plus équilibrés pour quelqu’un qui privilégie la photo, la simplicité et la durée de vie logicielle.

2. Nothing Phone (4a), le plus séduisant côté design

Le Nothing Phone (4a) est, à mon sens, l’un des meilleurs compromis du moment pour ceux qui veulent un smartphone différent sans exploser leur budget. Surtout, contrairement à la version Pro, il reste bien dans la zone visée, avec un prix démarrant à 369 euros sur la boutique Nothing.

Nothing le positionne comme une alternative plus stylée et plus fun que la moyenne du segment, avec une interface toujours assez propre et un design immédiatement reconnaissable. Si l’on cherche un téléphone sous les 400 euros qui ne donne pas l’impression d’être un modèle générique parmi cent autres, c’est probablement celui qui a le plus de personnalité.

En revanche, le Phone (4a) Pro, bien plus mis en avant dans certaines sélections, sort de fait de cette catégorie tarifaire dans plusieurs marchés.

3. Motorola Edge 70 Fusion, le champion de l’autonomie

Le Motorola Edge 70 Fusion est l’un des modèles les plus intéressants si votre priorité absolue, c’est la batterie. Motorola met en avant une énorme batterie silicium-carbone de 7 000 mAh, une charge 68 W, un écran 6,78 pouces AMOLED 1,5K montant jusqu’à 144 Hz, ainsi qu’un processeur Snapdragon 7 s Gen 3. Son capteur principal repose sur un Sony LYTIA 710 avec stabilisation optique.

Côté prix, il est affiché à 499 euros, ce qui le maintient clairement dans la bonne zone tarifaire en Europe. C’est le smartphone que je recommanderais le plus volontiers à quelqu’un qui regarde beaucoup de vidéo, joue de temps en temps et veut avant tout une autonomie très confortable sans monter trop haut en prix.

4. realme 16 Pro, la fiche technique la plus agressive

Comme souvent avec realme, le realme 16 Pro 5G mise sur des chiffres qui attirent immédiatement l’œil. Le téléphone embarque une batterie typique de 7 000 mAh, une charge 80 W, une puce MediaTek Dimensity 7300 Max, un GPU Mali-G615, du Wi-Fi 6, ainsi qu’un capteur principal de 200 mégapixels. realme met aussi en avant une caméra selfie de 50 mégapixels et un positionnement « Portrait Master » très orienté photo.

Ce n’est pas forcément le choix le plus raffiné côté logiciel ou image de marque, mais pour quelqu’un qui veut le plus de specs possible pour son argent, il reste très compétitif. C’est le modèle « gros chiffres, grosse batterie, grosse caméra » de cette sélection, et il a une vraie carte à jouer sur certains marchés asiatiques.

Au prix de 429 euros, le realme 16 Pro 5G peut être le vôtre dès demain !

5. CMF Phone 2 Pro, le meilleur rapport prix/équipement

Le CMF Phone 2 Pro mérite largement sa place dans ce classement parce qu’il fait partie des rares smartphones réellement agressifs sur le prix sans tomber dans le bas de gamme caricatural. Sur le site CMF en Europe, il est affiché à 259 € ou 289 € selon la configuration, et Nothing met en avant une batterie de 5 000 mAh, 8 Go de RAM et un système photo à quatre caméras.

Évidemment, il ne joue pas dans la même catégorie d’image qu’un Pixel ou qu’un Samsung plus premium. Mais si l’objectif est de dépenser nettement moins de 500 euros tout en gardant un appareil moderne, propre et agréable, c’est probablement l’une des options les plus intelligentes du marché actuel.

Le vrai constat : certains « meilleurs smartphones sous 500 euros » ne le sont plus vraiment

Le point le plus important, au fond, c’est que le segment est devenu assez flou. Entre les prix hors taxes, les variations selon les pays, on voit de plus en plus de sélections inclure des appareils qui dépassent en réalité la barre des 500 euros sur plusieurs marchés. C’est précisément le cas du Nothing Phone (4a) Pro et du OnePlus 15R, qui sont très intéressants, mais qui ne rentrent pas franchement dans un classement strictement centré sur ce budget.

Si je devais résumer simplement, je dirais ceci : le Pixel 10a est le meilleur choix « sans risque », le Motorola Edge 70 Fusion est le meilleur pour l’autonomie, le realme 16 Pro est le plus agressif sur la fiche technique, le Nothing Phone (4a) est le plus séduisant visuellement, et le CMF Phone 2 Pro est celui qui pousse le plus loin la logique du bon rapport prix/prestations.