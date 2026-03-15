Figure 03 : le robot humanoïde qui range votre salon de manière autonome

Figure continue de préparer son robot humanoïde à des tâches domestiques de plus en plus crédibles. Dans une nouvelle démonstration publiée le 9 mars 2026, l’entreprise montre son robot Figure 03 en train de ranger un salon de manière autonome : il ramasse des jouets, remet des coussins en place, range des objets, essuie une table et remet de l’ordre dans la pièce.

La vidéo s’appuie sur Helix 02, le dernier système vision-langage-action de la société, présenté fin janvier comme un modèle capable de contrôler tout le corps du robot directement à partir des images de ses caméras.

Ce qui rend cette démo intéressante, ce n’est pas la vitesse. Le robot n’est pas encore rapide, mais ses mouvements paraissent relativement naturels et surtout continus. Figure insiste d’ailleurs sur le fait que « ranger le salon » est une tâche beaucoup plus difficile qu’elle en a l’air pour un robot : les objets ne sont jamais au même endroit, les meubles créent des passages étroits, et les éléments souples comme les coussins ou les serviettes changent de forme pendant la manipulation.

Un robot pensé pour la maison, pas seulement pour l’usine

Cette orientation vers le foyer n’est pas nouvelle chez Figure. Lors du lancement de Figure 03 en octobre 2025, l’entreprise expliquait déjà que ce modèle avait été conçu pour Helix, la maison et un déploiement à grande échelle. Son site officiel présente même Figure 03 comme un robot généraliste pour les tâches quotidiennes, capable d’aider pour le linge, le nettoyage ou la vaisselle.

En parallèle, Figure continue aussi de viser l’industrie. Sa génération précédente, Figure 02, a notamment été testée chez BMW, avec plus de 1 250 heures de fonctionnement et une contribution annoncée à la production de plus de 30 000 véhicules X3 lors d’un déploiement pilote. Autrement dit, la stratégie de Figure reste double : apprendre dans des environnements industriels plus cadrés, tout en préparant à plus long terme un robot domestique.

Helix 02 est le vrai cœur du progrès

Le point central de cette démonstration, c’est moins le robot lui-même que le logiciel qui l’anime. Figure décrit Helix 02 comme un système neuronal unique capable de gérer la marche, la manipulation et l’équilibre sur toute la durée d’une tâche, à l’échelle d’une pièce entière. C’est ce qui permet au robot de se déplacer puis d’agir sans découper artificiellement chaque mouvement en petites séquences indépendantes.

Figure affirme aussi qu’Helix 02 peut généraliser à de nouvelles tâches, y compris lorsqu’un robot n’a pas été explicitement entraîné sur chaque action exacte. C’est évidemment une promesse très ambitieuse, mais c’est aussi ce que la société cherche à illustrer avec ces scènes domestiques plus désordonnées qu’un environnement d’usine.

Impressionnant en démo, encore loin d’un vrai produit grand public

Il faut quand même garder de la prudence. Une vidéo de démonstration ne dit pas tout sur la robustesse réelle du système. Ranger un salon dans une scène préparée n’est pas la même chose que gérer une maison pleine de variations, d’enfants, d’animaux, d’objets fragiles ou de situations imprévues. La sécurité reste un enjeu majeur, tout comme la fiabilité et le coût. Des observateurs rappellent d’ailleurs que ces démonstrations montrent surtout une direction technologique, pas encore un produit domestique prêt à être déployé massivement.

C’est d’autant plus vrai que Figure n’est pas seul sur ce créneau. D’autres entreprises travaillent elles aussi sur des robots domestiques ou semi-domestiques, comme 1X avec NEO ou LG avec CLOiD, tandis que plusieurs groupes industriels misent sur les humanoïdes pour des usages plus larges. Le marché est donc en train de se structurer, mais il est encore loin d’avoir trouvé son iPhone de la robotique.

La nouvelle vidéo de Figure montre une avancée réelle : un humanoïde capable d’enchaîner plusieurs gestes utiles dans un salon, avec une autonomie et une fluidité supérieures à ce qu’on voyait encore récemment. Mais, elle rappelle aussi à quel point la maison reste l’un des environnements les plus difficiles pour la robotique. Figure progresse vite, et Helix 02 semble être une brique technique importante. Pour autant, entre une belle démo et un robot vraiment fiable dans le quotidien, il reste encore un écart considérable.