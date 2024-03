L’ascension de Figure AI : Des robots pour remodeler le futur du travail

Figure AI aurait reçu une évaluation de 2,6 milliards de dollars de la part d’investisseurs tels que Jeff Bezos, Nvidia et Microsoft.

La startup qui travaille à la construction de robots humanoïdes capables d’effectuer des tâches dangereuses et indésirables a réussi à lever 675 millions de dollars, alors qu’elle recherchait 500 millions de dollars lors d’un tour de table mené par Microsoft Corp.

Excited to share: Figure raises $675M at $2.6B Valuation + OpenAI & Figure signed a collaboration agreement to develop next generation AI models for robots Below are the details: pic.twitter.com/V57nn9P3oA — Brett Adcock (@adcock_brett) February 29, 2024

Fondée en 2022, l’entreprise californienne a déclaré que sa priorité irait aux industries telles que la fabrication, l’expédition et la logistique, l’entreposage et la vente au détail, « où les pénuries de main-d’œuvre sont les plus graves ». Son fondateur Brett Adcock a partagé la nouvelle sur X, déclarant que « OpenAI & Figure ont signé un accord de collaboration pour développer des modèles d’IA de nouvelle génération pour les robots ».

« Notre vision chez Figure est d’amener les robots humanoïdes dans des opérations commerciales dès que possible. Cet investissement, combiné à notre partenariat avec OpenAI et Microsoft, garantit que nous sommes bien préparés à introduire l’IA incarnée dans le monde afin d’avoir un impact transformateur sur l’humanité », a déclaré Adcock dans un communiqué.

This investment will ramp up Figure’s timeline for humanoid commercial deployment and will be used for: – AI training

– Manufacturing

– Deploying more robots

– Expanding engineering headcount

– Advancing commercial deployment efforts — Figure (@Figure_robot) February 29, 2024

Il a ajouté : « L’IA et la robotique sont l’avenir, et je suis reconnaissant d’avoir le support d’investisseurs et de partenaires qui croient en la nécessité d’être avant-gardiste ».

En début de semaine, l’entreprise a dévoilé une vidéo démontrant les capacités de Figure 01. Ce robot, relié par un filin, peut marcher sur deux jambes et utiliser ses doigts pour soulever une caisse en plastique. Il fait ensuite quelques pas supplémentaires avant de déposer la caisse sur un tapis roulant. L’entreprise a déjà présenté un robot préparant du café en janvier.

Les débuts des robots humanoïdes

L’année dernière, l’Union internationale des télécommunications des Nations unies a tenu sa première conférence de presse avec des robots sociaux humanoïdes. 9 robots, soigneusement conçus pour ressembler à des humains, ont occupé le devant de la scène lors de la conférence de presse. L’un des robots, Sophia, a été développé par Hanson Robotics, tandis que les autres ont été programmés par Beyond Imagination, l’Université de Genève, Hiroshi Ishiguro, Neura Robotics, Aidan Meller, SingularityNET et Engineered Arts.

L’événement s’est penché sur la mise en réseau pour construire de nouveaux projets, des appels à l’action et des partenariats. Il a donné lieu à des exposés de leaders d’opinion ainsi qu’à des démonstrations de solutions d’IA de pointe qui pourraient être mis en œuvre à l’échelle mondiale avec le soutien de la communauté internationale de l’IA pour le bien.

1X Technologies a également confirmé une percée dans l’enseignement de compétences à son androïde EVE, grâce à des réseaux neuronaux spéciaux qui permettent aux robots d’apprendre en regardant des vidéos de personnes effectuant des activités. Comme Figure AI, l’entreprise norvégienne de robotique humanoïde est soutenue par OpenAI.