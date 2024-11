Figure 02 : Le robot humanoïde qui révolutionne la production chez BMW

Figure AI, société spécialisée en robotique, a annoncé des améliorations significatives pour son robot humanoïde Figure 02, développé en partenariat avec le géant automobile allemand BMW.

Ces avancées marquent une étape importante dans l’intégration de robots humanoïdes sur les chaînes de production, avec des gains notables en précision et en efficacité.

Le robot Figure 02 opère désormais comme une flotte autonome dans les installations de production de BMW, offrant une augmentation de 400 % de la vitesse et une amélioration du taux de réussite multipliée par 7. Selon Brett Adcock, PDG et fondateur de Figure, le robot est capable de réaliser jusqu’à 1 000 placements par jour sur la chaîne de production.

« Cela ne fera que s’améliorer à mesure que nous déploierons davantage de robots, collecterons plus de données et améliorerons nos modèles d’IA », a déclaré Adcock sur X, soulignant le potentiel d’évolution continue du robot.

Figure 02, une précision dans les tâches complexes

Une vidéo récemment publiée met en lumière les capacités de Figure 02 à exécuter des tâches complexes et de haute précision. Parmi les démonstrations les plus remarquables, le robot insère une plaque de métal dans un trou de moins de 1 cm de large, une opération nécessitant une extrême fiabilité et minutie.

Les principaux défis de cette tâche incluaient :

La manipulation sécurisée des plaques métalliques, difficiles à gérer.

Une précision millimétrée pour éviter tout désalignement.

Une libération fluide des pièces, sans collision ni dommage pour la structure.

Pour répondre aux exigences de BMW, Figure AI a également réduit le temps de cycle de cette opération de quatre minutes, démontrant sa capacité à optimiser les flux de travail tout en maintenant un haut niveau de précision.

Une présence permanente chez BMW

La collaboration entre Figure AI et BMW a débuté plus tôt cette année à l’usine de Spartanburg, en Caroline du Sud, où Figure 02 a été testé. Il s’agissait de la première utilisation d’un robot humanoïde dans un cadre de production chez BMW.

Dr. Robert Engelhorn, président-directeur général de BMW Group, a décrit cette initiative comme une opportunité ayant « le potentiel d’améliorer l’efficacité et de soutenir les transformations à venir ».

En août, le robot Figure 02, évolution du modèle initial Figure 01, a été entièrement opérationnel. Comparé à son prédécesseur, le Figure 02 bénéficie d’une plus grande dextérité, de capacités d’apprentissage avancées et d’une précision accrue. Il a notamment mené à bien des tâches, telles que l’insertion de plaques métalliques pour l’assemblage de châssis.

En janvier prochain, les robots Figure 02 reviendront à Spartanburg de manière permanente, reflétant la confiance de BMW dans leur intégration au sein de son écosystème de production.

Des projets d’expansion de Figure AI

Avec un financement de 1,5 milliard de dollars, Figure AI prévoit de s’installer dans une installation plus grande, afin de développer encore davantage ses capacités d’IA et de matériel. L’entreprise envisage d’intégrer un plus grand nombre de robots dans les installations de BMW et d’autres partenaires.

Le succès du robot Figure 02 met en lumière le rôle croissant des robots humanoïdes dans l’automatisation des processus de fabrication complexes. En combinant la précision alimentée par l’IA avec la capacité d’apprentissage et d’adaptation, Figure AI ouvre la voie à des usines plus intelligentes et efficaces.

Ce partenariat démontre l’immense potentiel des robots humanoïdes pour transformer les industries en relevant des tâches laborieuses et de haute précision, offrant ainsi aux fabricants comme BMW un avantage concurrentiel de premier plan.