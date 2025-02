Figure AI : L’IA Helix révolutionne la collaboration des robots humanoïdes !

L’essor de la robotique est désormais indéniable, et les avancées technologiques se succèdent à un rythme effréné. Parmi les acteurs les plus impressionnants du moment, Figure AI s’impose avec des démonstrations fascinantes de ses robots humanoïdes, notamment avec son dernier système d’intelligence artificielle, Helix.

Si la société s’est déjà fait remarquer avec une démonstration où l’un de ses robots apprenait à préparer du café, c’est une autre vidéo qui a réellement attiré l’attention : une intégration de chatbot permettant au robot d’interagir et de raisonner en temps réel.

En août 2024, Figure AI a dévoilé sa deuxième génération de robots humanoïdes, le Figure 02. Plus élégant et plus performant, il offre une autonomie de plus de 2 heures et embarque une intelligence artificielle avancée. Ce modèle est déjà testé dans une usine BMW, où il réalise des tâches de manipulation d’objets, un domaine jusqu’alors réservé aux humains.

Contrairement aux bras robotisés industriels classiques, qui nécessitent des ajustements constants par des opérateurs humains, les robots Figure sont capables de corriger leurs mouvements en fonction des variations dans leur environnement.

Helix: la démonstration qui change la donne pour Figure AI

La dernière démonstration de Helix montre deux robots Figure 02 travaillant de concert dans une cuisine simulée, accomplissant une tâche demandée par un humain. Bien que certains observateurs aient souligné la lenteur d’exécution, ce que ces robots réalisent est techniquement monumental.

En effet, ces robots ne suivent pas une séquence de mouvements préprogrammée, mais analysent en temps réel leur environnement, coopèrent et se partagent le travail dynamiquement. D’un point de vue technique, Helix permet :

Un contrôle continu du haut du corps des robots, y compris les doigts individuellement.

Une coordination parfaite entre plusieurs robots, sans besoin de reprogrammer leurs actions.

La capacité de manipuler des objets inconnus, sans apprentissage préalable.

Une exécution via un unique réseau neuronal, optimisé pour fonctionner sur des GPU embarqués à faible consommation.

Ce qui rend Helix si innovant, c’est la façon dont les robots collaborent : plutôt que d’être deux entités distinctes travaillant ensemble, ils fonctionnent comme une seule intelligence répartie sur plusieurs corps. Cette approche supprime les problématiques de communication et de synchronisation rencontrées par des robots autonomes classiques.

Les robots, bientôt plus efficaces que les humains ?

Si cette approche s’étend, on pourrait imaginer une équipe de 4 ou 5 robots agissant comme une seule entité fluide, s’adaptant en fonction des besoins. Un tel modèle pourrait surpasser les équipes humaines, qui nécessitent coordination et communication, entraînant toujours une perte de productivité.

Cela pose la question de l’avenir des robots polyvalents : ceux qui peuvent non seulement exécuter des tâches précises, mais aussi raisonner et s’adapter en temps réel. Figure AI semble être à l’avant-garde de cette révolution.

Vers une démocratisation des robots humanoïdes ?

Si ces robots sont encore probablement extrêmement onéreux, l’histoire de la technologie nous a prouvé que les prix baissent à mesure que l’adoption augmente. Il n’est donc pas impossible d’imaginer un futur où ces robots seront aussi accessibles que les smartphones aujourd’hui.

Avec Helix et Figure 02, Figure AI s’affirme comme l’un des acteurs clés du futur de la robotique. La question n’est plus de savoir si ces robots feront partie de notre quotidien, mais quand ils seront véritablement intégrés dans nos vies et nos industries.