Figure AI dévoile Figure 02 : Le robot humanoïde de nouvelle génération

Figure AI Inc. a récemment lancé son robot humanoïde de deuxième génération, Figure 02, perfectionnant ainsi chaque aspect de son prédécesseur, Figure 01. Cette avancée rapproche l’entreprise de son objectif de commercialiser des humanoïdes pour les industries.

Avec l’aide d’OpenAI, Figure 02 est maintenant mieux adapté aux conversations naturelles, permettant une interaction plus fluide et intuitive. En 2024, Figure AI a reçu le prestigieux prix RBR50 Innovation Award pour son rythme de développement rapide. Ce robot incarne l’innovation et l’itération incessante de l’entreprise basée à Sunnyvale, en Californie.

Conservant la stature du Figure 01, Figure 02 présente des améliorations notables. La transformation la plus frappante est sa finition en noir mat, remplaçant l’aspect métallique chromé de Figure 01, lui donnant une apparence moderne et élégante, rappelant celle d’une voiture de sport haut de gamme.

Le Figure 01 avait été « surconçu » pour résister aux tests rigoureux, mais Figure 02 intègre maintenant le câblage à l’intérieur de ses membres, le protégeant des dommages environnementaux et le rendant adapté aux longues heures de travail sur une chaîne de production.

Capacité de batterie et mobilité renforcées pour le Figure 02

La capacité de batterie de Figure 02 est augmentée de 50 % par rapport à celle de Figure 01, permettant des périodes de travail prolongées. Intégrée dans le torse du robot, la batterie améliore également le centre de gravité, augmentant l’agilité et l’équilibre du robot.

Figure AI a développé des moteurs sur mesure pour optimiser la puissance et la performance de chaque articulation. Ces moteurs sont intégrés aux transmissions du robot. Le défi du routage interne des câbles à travers les articulations rotatives a été relevé, résultant en un design épuré des épaules, coudes, hanches et genoux du robot.

Figure AI a démontré des vidéos de Figure 02 interagissant avec des humains via des commandes vocales. Le partenariat avec OpenAI a facilité les tests rapides et la validation des capacités de conversation du robot.

Capacité de calcul et d’inférence IA triplée

Avec une capacité de calcul et d’inférence IA 3x supérieure à celle de son prédécesseur, Figure 02 est capable de réaliser des tâches de manière autonome. Équipé de 6 caméras RGB, le robot perçoit son environnement et utilise un modèle de langage visuel embarqué pour un raisonnement visuel rapide.

Le nouveau modèle dispose de microphones et de haut-parleurs embarqués, permettant des conversations avec les humains. Les modèles IA, développés en partenariat avec OpenAI, traitent les images pour la perception, l’évitement des obstacles et la coordination main-œil, permettant au robot d’identifier et de manipuler des objets.

Figure AI a investi de manière significative dans la conception de mains robotiques fonctionnelles et polyvalentes. La dernière conception comprend 16 degrés de liberté (DoF) et peut transporter jusqu’à 25 kg. La main imite l’anatomie humaine, avec quatre doigts et un pouce opposable, visant à manipuler les objets comme le ferait une main humaine.

Chaque doigt est actionné par une unité intégrée incluant des capteurs et des moteurs. Le design du poignet offre une amplitude de mouvement similaire à celle d’un humain tout en encapsulant et routant tous les câbles nécessaires.

Tests en conditions réelles et perspectives

Plus tôt cette année, Figure AI a déployé Figure 02 dans une usine BMW en Caroline du Sud pour tester et recueillir des données pour l’entraînement des modèles IA. La démonstration réussie du robot dans un environnement industriel marque une étape importante.

Des concurrents comme Digit d’Agility Robotics et Apollo d’Apptronik ont également été déployés pour des tâches simples chez GXO Logistics, avec des tests par des entreprises comme Amazon et Mercedes-Benz. Tesla et Boston Dynamics partagent des visions similaires pour leurs robots, Optimus et Atlas respectivement.

Avec ces améliorations et tests prometteurs, Figure AI se positionne comme un acteur clé dans l’avenir de la robotique industrielle.