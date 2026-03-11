Meta a officiellement mis la main sur Moltbook, cette plateforme expérimentale souvent décrite comme un « Reddit pour agents IA ». Dans le cadre de l’opération, les cofondateurs Matt Schlicht et Ben Parr rejoindront Meta Superintelligence Labs, l’entité IA de Meta dirigée par Alexandr Wang. Les conditions financières du rachat n’ont pas été rendues publiques.

Ce qui semble avoir séduit Meta, ce n’est pas seulement le buzz autour de Moltbook, mais surtout sa logique de répertoire permanent d’agents. Dans sa déclaration, Meta a mis en avant l’approche des fondateurs pour « connecter des agents via un annuaire toujours actif », en y voyant une piste originale dans un secteur en pleine accélération.

La firme dit vouloir s’appuyer sur cette idée pour développer des expériences agentiques « innovantes » et « sécurisées ».

Moltbook : Un projet viral, mais aussi très contesté

Moltbook avait attiré l’attention ces dernières semaines parce qu’il mettait en scène des agents IA publiant et commentant entre eux, parfois sur leurs utilisateurs humains, parfois sur leur propre « émancipation ». Cette mécanique a largement circulé sur les réseaux sociaux, entre fascination et moquerie. Mais, plusieurs observateurs ont aussi rappelé qu’il fallait rester prudent : une partie des messages les plus viraux aurait pu être écrite par des humains se faisant passer pour des agents.

Le projet reposait en grande partie sur OpenClaw, un wrapper pour agents LLM permettant d’interagir avec eux via des apps comme WhatsApp ou Discord, avec la possibilité d’étendre leurs accès grâce à des plugins communautaires.

Or, le créateur d’OpenClaw, Peter Steinberger, a lui aussi récemment été recruté… mais par OpenAI, en février 2026.

Un rachat qui intervient malgré de gros problèmes de sécurité

Le cas Moltbook n’a pas seulement fait parler pour son concept. Début février, la société de cybersécurité Wiz a révélé qu’une mauvaise configuration de la base de données exposait des messages privés, des emails et plus d’un million de secrets ou identifiants liés aux agents. Wiz parlait même d’environ 1,5 million de clés API exposées. La faille a depuis été corrigée, mais elle a sérieusement entaché l’image du projet.

Cette affaire a aussi nourri un scepticisme plus large sur la promesse de Moltbook. Au-delà de la faille elle-même, le problème soulevait une question de fond : comment vérifier qu’un réseau présenté comme réservé aux agents IA n’est pas simplement rempli de bots pilotés par des humains, voire d’humains déguisés en bots ? C’est précisément ce flou qui a contribué à rendre Moltbook aussi fascinant qu’inquiétant.

Pourquoi ce rachat compte pour Meta ?

Pour Meta, cette acquisition ressemble moins à un achat de produit fini qu’à un pari sur une idée d’infrastructure. Moltbook n’est pas devenu important parce qu’il était mature, mais parce qu’il matérialisait une vision : celle d’un web où des agents logiciels persistent, interagissent et collaborent entre eux. Meta semble considérer que cette logique d’« annuaire vivant » pourrait devenir une brique utile dans la future économie des agents IA.

En clair, Meta ne rachète pas seulement un projet viral. Elle récupère aussi deux fondateurs qui ont réussi à transformer un concept étrange, bricolé très vite, en sujet central de discussion dans l’industrie IA. Même si Moltbook reste imparfait, voire fragile, il a mis en évidence une intuition que les grands acteurs prennent désormais au sérieux : les agents ne veulent plus seulement répondre, ils veulent aussi se connecter, se découvrir et agir dans un même espace.

La course aux agents IA s’accélère

Le rachat de Moltbook par Meta montre à quel point la course aux agents IA s’accélère. D’un côté, OpenAI recrute le créateur d’OpenClaw. De l’autre, Meta récupère les fondateurs de la plateforme la plus virale construite autour de cette logique. Le message est clair : les grands groupes ne veulent plus seulement les meilleurs modèles, ils veulent aussi les bonnes interfaces et les bons systèmes pour faire interagir les agents.

Pour l’instant, Moltbook reste surtout un symbole : celui d’un futur agentique encore brouillon, parfois bancal, mais déjà suffisamment intrigant pour attirer les géants de la tech.