Samsung Galaxy S26 Ultra : l’aluminium est-il aussi solide que le titane ?

Le Galaxy S26 Ultra de Samsung avait suscité quelques critiques lors de son lancement. La raison ? Samsung a abandonné le châssis en titane utilisé sur la génération précédente au profit d’un cadre en aluminium. Sur le papier, certains y ont vu un recul. Mais, selon Samsung, ce changement permet surtout d’obtenir un smartphone plus fin et plus léger, sans compromettre la solidité.

Un test de chute publié par le YouTuber PBKreviews apporte désormais un premier aperçu concret de la résistance du téléphone.

Galaxy S26 Ultra : Des chutes répétées… et un écran qui tient bon

Dans la vidéo, le smartphone est lâché plusieurs fois d’une hauteur approximative de tête directement sur du béton, un scénario réaliste si l’appareil glisse d’une main ou d’une poche.

Le résultat est plutôt impressionnant :

L’écran avant, protégé par Corning Gorilla Armor 2, ne se fissure pas malgré plusieurs impacts.

L’écran continue de fonctionner normalement tout au long du test.

Le cadre Armor Aluminum 2 absorbe bien les chocs.

L’aluminium montre toutefois des rayures et des bosses visibles, ce qui est assez classique avec ce matériau. Mais, ces dommages restent principalement esthétiques et n’affectent pas le fonctionnement du smartphone.

Le point faible : le verre autour des caméras

Tout n’est pas parfait. Le test met en évidence une fragilité du côté des verres protégeant les capteurs photo. Lors d’une chute directe sur la face arrière, le verre du téléobjectif de 50 mégapixels se fissure dès le premier impact et les dégâts s’aggravent lors des chutes suivantes.

Toutefois, bonne nouvelle : le module photo continue de fonctionner, malgré le verre fissuré. Le design plus fin des anneaux autour des capteurs pourrait cependant laisser le verre plus exposé aux chocs.

Ce résultat est d’autant plus notable que le Galaxy S26 Ultra est plus mince que son prédécesseur : 7,9 mm d’épaisseur contre 8,2 mm sur le S25 Ultra, et 214 g sur la balance. Samsung a probablement choisi l’aluminium justement pour atteindre ces dimensions tout en conservant un niveau de résistance acceptable.

Une solidité globale toujours au niveau d’un flagship

Au final, ce test suggère que le Galaxy S26 Ultra reste un smartphone très robuste, même avec son nouveau cadre en aluminium. Certes, le châssis marque plus facilement que le titane utilisé auparavant, mais il continue de protéger efficacement les composants internes. Et dans la plupart des cas, les utilisateurs qui utilisent une coque de protection ne devraient pas remarquer une différence majeure au quotidien.

En résumé : moins premium sur le papier, mais toujours solide dans la réalité.