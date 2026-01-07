Accueil » Realme 16 Pro & 16 Pro+ : Une batterie monstrueuse de 7 000 mAh pour défier les flagships

Realme revient à l’offensive sur un terrain qu’il connaît par cœur : le haut du milieu de gamme. Avec les Realme 16 Pro et Realme 16 Pro+, lancés en Inde ce 6 janvier 2026, la marque empile les arguments concrets — autonomie XXL, écran très rapide, et photo musclée — pour séduire celles et ceux qui veulent le « goût du flagship » sans basculer dans les tarifs stratosphériques.

Le cœur du discours est clair : tenir longtemps et tout faire vite. Les deux modèles adoptent une batterie de 7 000 mAh avec charge rapide 80 W en USB-C, un choix qui vise autant les gros usages (jeux, vidéo, photo) que la tranquillité mentale du quotidien.

En face, Realme mise sur l’affichage comme levier d’adhésion immédiate : AMOLED 144 Hz, « 1,07 milliard de couleurs » (10-bit) et une promesse de contraste très élevée. Le Realme 16 Pro opte pour une dalle plate 6,78 pouces, quand le 16 Pro+ passe au 6,8 pouces incurvé — une séparation de gamme très lisible, presque symbolique.

Fiche technique : deux philosophies de performance, une même ambition

Sous le capot, Realme segmente sans complexer :

Realme 16 Pro : MediaTek Dimensity 7300 Max

Realme 16 Pro+ : Snapdragon 7 Gen 4

Les deux montent jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5x, avec une extension « RAM dynamique » mise en avant, et du stockage UFS 3.1 (jusqu’à 256 Go sur Pro et 512 Go sur Pro+ selon les configurations annoncées).

Realme joue gros sur la caméra principale : capteur de 200 mégapixels avec OIS sur les deux, accompagné d’un ultra grand-angle 8 mégapixels. Mais, le Realme 16 Pro+ ajoute ce que beaucoup attendent dans cette tranche de prix : un téléobjectif périscopique 50 mégapixels avec zoom optique 3,5×. C’est typiquement le genre de module qui change l’usage réel — portraits, détails, cadrages « propres » — et qui permet de revendiquer un vrai statut « Pro ».

À l’avant, Realme annonce une caméra de 50 mégapixels avec vidéo 4K, un clin d’œil aux usages créateurs et à la social vidéo.

Android 16 dès la sortie, et une promesse de mises à jour plutôt nette

Autre signal fort : la série arrive avec Android 16 et Realme UI 7 préinstallés, et Realme promet 3 ans de mises à jour Android et 4 ans de correctifs de sécurité. Ce n’est pas encore la politique la plus ambitieuse du marché, mais c’est suffisamment cadré pour rassurer un acheteur qui garde son smartphone plus longtemps.

Côté durabilité, Realme pousse aussi la résistance : certifications IP66/IP68/IP69 annoncées, plus les basiques premium (stéréo, lecteur d’empreinte sous l’écran, IR blaster, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4).

Sur le papier, le positionnement est frontal :

Realme 16 Pro : à partir de ₹31 999 (8/128), puis ₹33 999 (8/256) et ₹36 999 (12/256)

Realme 16 Pro+ : jusqu’à ₹44 999 (12/512), avec une grille qui inclut aussi des versions à ₹41 999 (8/256).

Ce lancement ressemble à une prise de position : Realme veut que le « premium de milieu de gamme » se juge sur des critères palpables — jours d’autonomie, fluidité d’écran, zoom propre, résistance — plutôt que sur des promesses abstraites.

Le pari du 7 000 mAh est particulièrement malin : c’est un chiffre qui parle immédiatement, mais qui oblige aussi Realme à maîtriser poids, chauffe et confort sur la durée. Et l’ajout d’un périscope sur le Pro+ n’est pas un gadget : c’est l’argument photo qui sépare les « bons » milieux de gamme des modèles qui jouent vraiment dans la cour du dessus.

Reste une vérité simple : à ces prix, Realme ne vend plus seulement un « deal ». Il vend une expérience premium — et l’attente utilisateur, elle, devient impitoyable.