Android XR : Le casque VR/AR de Samsung se dévoile dans une prise en main

Après avoir dévoilé le design de son casque de réalité mixte Android XR lors de l’événement Galaxy Unpacked, Samsung a enfin laissé quelqu’un l’essayer. Et ce quelqu’un, ce n’est autre que Marques Brownlee (MKBHD), l’un des testeurs tech les plus influents au monde.

Son premier aperçu du casque nous donne une idée claire de ce que Samsung prépare pour concurrencer l’Apple Vision Pro.

Le Samsung Android XR fonctionne sous Android XR, avec une intégration native de Google Gemini. Contrairement au Vision Pro, qui repose sur visionOS et l’écosystème Apple, le casque de Samsung est compatible avec les applications du Google Play Store.

L’expérience de spatial computing semble impressionnante :

Il est possible d’ouvrir plusieurs fenêtres, de les redimensionner et de les placer librement dans l’espace virtuel.

L’assistant IA Google Gemini peut aider à organiser les fenêtres et interagir plus naturellement en comprenant ce que vous voyez en temps réel.

L’accès aux applications Google se fait via un lanceur d’applications flottant, facilement accessible avec des gestes de la main.

Ce système donne un avantage clé à Samsung : l’écosystème Android et Google déjà bien établi, contrairement à Apple qui contrôle toute l’expérience visionOS.

Design et fonctionnalités du Samsung Android XR : une alternative au Vision Pro

Le Samsung Android XR est équipé de plusieurs capteurs et caméras pour offrir une expérience immersive de réalité mixte :

8 caméras frontales pour capturer l’environnement et le suivi des mains.

2 caméras internes pour le suivi du regard (eye-tracking).

Un design premium, mélangeant métal, verre, plastique et tissu, avec une visière détachable pour bloquer la lumière.

Un bouton de réglage à l’arrière pour ajuster le casque à la taille de l’utilisateur.

Comme l’Apple Vision Pro, le casque est alimenté par une batterie externe connectée en USB-C. Marques Brownlee a noté un avantage majeur : la compatibilité avec n’importe quelle batterie externe USB-C, ce qui permet d’augmenter l’autonomie et de changer de batterie facilement.

Pour l’interface, Samsung mise sur les gestes :

Un simple pincement du pouce et de l’index permet d’ouvrir le lanceur d’applications.

Compatibilité avec claviers et souris Bluetooth.

Samsung pourrait aussi proposer ses propres contrôleurs, notamment pour les jeux en réalité mixte.

Un rival plus accessible que l’Apple Vision Pro ?

La grande question reste le prix et la disponibilité. La sortie est prévue en 2025, potentiellement en même temps que les Galaxy Z Flip 7 et Z Fold 7. Le prix est estimé autour de 2 000 dollars, soit moins cher que l’Apple Vision Pro (vendu à 3 500 dollars, 3 999 euros en France).

Samsung semble donc viser un public plus large qu’Apple, avec un prix plus compétitif et une ouverture à l’écosystème Android.

Avec son Samsung Android XR, la marque coréenne propose une alternative plus accessible et polyvalente au Vision Pro d’Apple. Son intégration avec Android XR OS, Google Gemini et le Play Store en fait un produit plus ouvert et flexible, tandis que son design modulaire et son système de batterie interchangeable offrent une expérience plus pratique.

Reste à voir si Samsung pourra séduire autant d’utilisateurs qu’Apple, mais une chose est sûre : le marché de la réalité mixte est en train de s’accélérer, et la bataille entre Samsung et Apple ne fait que commencer.