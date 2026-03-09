AnTuTu février 2026 : Le Honor Power 2 écrase le classement haut milieu de gamme

AnTuTu vient de publier son Top 10 « sub-flagship » (haut milieu de gamme) pour février 2026, basé sur les scores moyens enregistrés via AnTuTu Benchmark V11 entre le 1er et le 28 février. Résultat : la hiérarchie du segment est dominée par MediaTek, avec un Honor Power 2 qui prend la première place et une vague OPPO Reno 15 qui verrouille le podium.

Le top 4 qui donne le ton :

Honor Power 2 — 2 201 537 points (Dimensity 8500 “Elite”) OPPO Reno 15 Pro — 2 113 019 points (Dimensity 8400— Max) OPPO Reno 15 — 2 102 547 points (Dimensity 8400— Max) Redmi Turbo 5 — 2 087 575 points (Dimensity 8500 “Ultra”)

Le signal est net : les Dimensity 8500/8400 sont les moteurs de la performance « haut milieu de gamme » du moment.

Honor Power 2 : la perf… et une batterie presque absurde

Le Honor Power 2 ne se contente pas d’un score élevé : il se distingue aussi par une fiche qui raconte la tendance 2026 (autonomie brute). AnTuTu souligne une batterie de 10 080 mAh intégrée dans un châssis annoncé à 7,98 mm — un combo qui explique une partie de l’intérêt autour de l’appareil, au-delà du benchmark.

Le classement complet (selon les reprises) place ensuite : OPPO Reno 14 Pro, iQOO Z10 Turbo, Redmi Turbo 4, OPPO Reno 14, Redmi Note 12 Turbo, puis OnePlus Turbo 6V en dixième position.

Ce que ce classement dit du marché

MediaTek a repris la main sur le « haut milieu de gamme » : l’équilibre coût/perf des Dimensity 8xxx devient l’arme idéale pour des téléphones orientés jeu, multitâche et IA « à prix contenu ». Les marques qui font du « volume » (Honor, Redmi, OPPO) poussent une recette de plus en plus standardisée : écran OLED 120 Hz + grosse batterie + puce très performante, la photo passant parfois au second plan.

Un classement AnTuTu est utile pour lire une tendance, mais il ne dit pas tout : gestion thermique, stabilité en jeu prolongé, qualité photo/vidéo, autonomie réelle et qualité logicielle peuvent renverser l’expérience au quotidien. Le top 10, ici, est surtout un baromètre : en février 2026, le « haut milieu de gamme » est devenu le terrain de jeu préféré de MediaTek.