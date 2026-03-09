Accueil » OpenAI Stargate vs Anthropic : La nouvelle guerre de l’IA se gagne sur le réseau électrique

Quand OpenAI a présenté Stargate comme un chantier à 500 milliards de dollars (avec 100 milliards « déployés immédiatement ») pour sécuriser la puissance de calcul des futurs modèles, le récit était simple : l’IA a besoin d’infrastructures, donc on va construire plus grand que tout le monde.

Sauf qu’une mégafabrique d’IA ne se pilote pas comme un roadmap produit. Et c’est précisément ce que des dirigeants d’Anthropic (selon The Information) seraient en train d’étudier : les « douleurs de croissance » de Stargate comme un cas d’école — avant de commettre les mêmes erreurs.

La leçon n° 1 : le goulot d’étranglement n’est plus le GPU — c’est l’électricité

La course au compute est désormais une course aux mégawatts. OpenAI a dû multiplier les annonces et mécanismes « énergie » autour de Stargate, jusqu’à dévoiler un plan « Community » visant à éviter que ses datacenters ne fassent monter la facture des communautés locales.

Et, la réalité de terrain, c’est que les projets sont obligés de sécuriser très tôt des contrats d’énergie, des raccordements, des sous-stations et parfois des solutions de production (gaz, etc.). Reuters a même rapporté un investissement direct d’OpenAI et SoftBank dans SB Energy pour soutenir un projet de campus datacenter de 1,2 GW au Texas, signe que l’énergie est devenue un volet stratégique, pas un sujet « ops ».

Côté Anthropic, le message est encore plus explicite : l’entreprise a annoncé qu’elle assumerait les coûts des upgrades réseau nécessaires au raccordement de ses datacenters, plutôt que de les faire porter aux consommateurs — une manière de désamorcer d’emblée la friction politique locale qui ralentit tant de projets.

Autrement dit, la première décision d’un laboratoire IA n’est plus « quel modèle on entraîne », mais « où et comment on alimente la machine ».

La leçon n° 2 : les coentreprises font rêver… et ralentissent

Stargate, tel que présenté publiquement, repose sur une architecture multi-partenaires (OpenAI + SoftBank + Oracle, et d’autres partenaires industriels selon les vagues d’annonces).

Ce type de montage a un avantage évident : le capital et les compétences se répartissent. Mais, il a un coût opérationnel : plus il y a d’acteurs, plus la gouvernance se complexifie (priorités divergentes, calendriers différents, arbitrages plus lents). On le voit aussi dans la façon dont Stargate s’étend par « tranches » de sites et de capacités annoncées au fil du temps.

Anthropic, à l’inverse, a historiquement un modèle plus « cloud-first », mais a déjà commencé à afficher des ambitions d’infra plus directes : l’entreprise a annoncé 50 milliards de dollars d’investissement pour des datacenters américains, avec des sites mis en service au fil de 2026.

Dans ce contexte, l’apprentissage est limpide : si vous voulez aller vite, il faut réduire les couches de décision — ou au minimum verrouiller à l’avance « qui décide quoi ».

La leçon n° 3 : la communication peut devenir un risque

Stargate a été annoncé comme un projet quasi « national » et ultra-visible, avec une promesse de leadership américain, de création d’emplois et d’industrialisation. Cette visibilité a un revers : les projets deviennent politiques, scrutés localement (logement, environnement, réseau électrique) et médiatiquement (délais, coûts, retombées). À Abilene (Texas), la presse a même commencé à documenter les effets sociaux collatéraux d’un chantier de cette ampleur.

Anthropic semble vouloir apprendre de cette exposition : investir gros, oui, mais en cadrant très tôt l’impact local (énergie, réseau, communautés) pour éviter que l’infrastructure ne devienne un sujet de contestation qui ralentit tout.

Ce qui se joue vraiment : le centre de gravité de l’IA bascule vers l’exécution industrielle

On a longtemps raconté l’IA comme une course d’algorithmes. Désormais, c’est une course d’approvisionnement : énergie, foncier, béton, personnel qualifié, et capacité à déployer à l’échelle sans casser les règles (ou la confiance locale).

D’ailleurs, l’argent suit déjà ce mouvement : Wall Street et les grands acteurs financiers se ruent sur le financement de data centers et d’infrastructures, avec des deals massifs autour d’Oracle, Meta, etc.

Et sur le terrain, l’avantage compétitif n’est pas « qui annonce le plus », mais qui livre le plus vite.

Ce que ça signifie pour Anthropic

Si The Information a raison, Anthropic regarde Stargate comme on regarde un crash-test : une démonstration en grandeur nature de ce qui casse quand l’ambition dépasse la logistique.

Les trois points qui semblent déjà ressortir (et que les annonces publiques d’Anthropic confirment indirectement) :

Sécuriser l’énergie d’abord, contractualiser, financer l’upgrade réseau, choisir des zones où la disponibilité est réelle. Simplifier la gouvernance, réduire les dépendances ou les rendre explicites et contractuelles. Privilégier des opérateurs data center expérimentés, plutôt que de « tout inventer », pour limiter les dérives de planning.

Le paradoxe est cruel : pour gagner la bataille des modèles, il faut gagner la bataille des chantiers. Et ça, aucun benchmark ne le mesure.