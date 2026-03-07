Accueil » Xbox Project Helix : La console hybride à 1 000 dollars qui veut remplacer votre PC

Après la confirmation officielle du nom de code Project Helix pour la prochaine Xbox, une rumeur commence déjà à redessiner le débat : le prix. D’après le YouTuber hardware Moore’s Law Is Dead (MLID), la Xbox Project Helix viserait une fourchette 999 à 1 200 dollars selon la configuration.

Si ce scénario se confirme, on ne parle plus d’une « console » au sens traditionnel, mais d’un appareil qui s’aligne sur le territoire des PC gaming premium.

Xbox Project Helix : Pourquoi ce chiffre choque (et pourquoi il n’est pas impossible) ?

Le contraste est violent : la Xbox Series X a été lancée à 499 euros. Passer à quatre chiffres serait un changement de catégorie, et une prise de risque frontale. Mais, Microsoft a déjà préparé le terrain sur le plan narratif : Asha Sharma, nouvelle patronne de Microsoft Gaming, a promis que la Project Helix sera « leader en matière de performance » et permettra de jouer à « vos jeux Xbox et PC ».

Et avant elle, Sarah Bond parlait d’une expérience « très haut de gamme, très soignée » pour la prochaine génération.

Le prix, dans ce cadre, devient presque un corollaire : une console qui ambitionne d’être « PC-compatible » et ultra haut de gamme ne peut plus s’appuyer sur le même modèle économique qu’une boîte vendue près du coût.

Le cœur de la rumeur : une Xbox qui se comporte comme un PC

Le même bundle de fuites décrit une plateforme AMD « semi-custom » nettement plus proche du PC que des consoles actuelles :

CPU Zen 6 (avec un schéma hybride évoqué dans certaines analyses),

GPU RDNA 5,

un APU « Magnus » mentionné à plusieurs reprises dans l’écosystème MLID.

Sur le papier, l’idée est claire : la Project Helix chercherait moins à « rivaliser » qu’à déplacer la référence — plus de raster, ray tracing nettement renforcé, et une capacité à exécuter des jeux « PC » en plus du catalogue Xbox (ce qui soulève encore de grosses questions de compatibilité, stores, DRM, etc.).

L’équation stratégique : jusqu’où une console peut-elle monter avant de se cannibaliser ?

À 999–1 200 dollars, la Project Helix ne se comparerait plus à une PS6 ou à une Switch 2. Elle se comparerait à un PC préassemblé milieu/haut de gamme, un Steam Deck/handheld premium + TV, et, surtout, à l’idée que « le PC suffit ».

Microsoft semble vouloir répondre par une promesse : le confort console et l’ouverture PC, le tout « curaté » (moins de friction, plus de simplicité). Mais, cette synthèse est aussi sa zone de danger : si Helix devient trop « PC », elle hérite des problèmes du PC (paramétrage, compatibilité, pilotes). Si elle reste trop « console », le prix devient difficile à justifier.

Si ce prix s’avère réel, Project Helix pourrait être moins « la prochaine Xbox » que la première console-PC assumée — une machine qui ne cherche plus à être accessible, mais à devenir la référence premium du salon.