Smalth Titanium Pro : La bague connectée avec ECG qui casse les prix

Le marché des bagues connectées commence à ressembler à celui des montres : la bataille ne se joue plus seulement sur le design, mais sur la profondeur des capteurs et la qualité des insights.

Avec la Titanium Pro, Smalth élargit sa gamme de bagues en titane et ajoute un argument très « santé » : l’ECG intégré, pour aller au-delà du simple rythme cardiaque et pousser vers un suivi plus fin du cœur — sans écran, sans notifications, et sans le côté « gadget » qui fatigue vite.

Un ECG au doigt : le cap des données « cardio » plus crédibles

La Titanium Pro combine l’ECG avec une base de métriques désormais attendue sur ce format : fréquence cardiaque continue, HRV, analyse du sommeil (stades) et suivi d’activité. L’idée est de lire non seulement l’effort, mais aussi la récupération, la tendance et les signaux faibles — ceux qui intéressent autant les sportifs réguliers que les utilisateurs « prévention ».

Autre point pratique : la bague peut stocker les données hors-ligne jusqu’à 7 jours, puis synchroniser automatiquement via l’app quand elle retrouve le smartphone — un détail qui compte en voyage ou en mobilité limitée.

Titane médical + étanchéité : l’approche « bijou utilitaire »

Smalth reste fidèle à son positionnement discret : une bague en titane de grade médical, légère et résistante à la corrosion, avec une construction conçue pour se faire oublier au quotidien. La bague offre une résistance à l’eau 10 ATM sur ce modèle.

C’est l’autre force mise en avant : 5 à 7 jours en usage normal, jusqu’à 12 jours en usage léger. Et surtout, un boîtier de charge capable d’assurer 4 à 5 recharges complètes, pour viser environ un mois d’autonomie cumulée. Sur un objet qu’on porte 24/7, c’est un avantage décisif — parce que la meilleure donnée santé, c’est celle qu’on collecte sans y penser.

Prix : une stratégie d’attaque

La Smalth Titanium Pro (ECG) est vendue au prix de 128 dollars. La variante céramique est disponible au prix de 88 dollars. À ce niveau de prix, Smalth vise clairement la « première montre connectée » : ceux qui hésitent face aux modèles plus installés (et parfois plus chers), mais veulent déjà des signaux santé utiles — avec un produit qui se porte comme un accessoire.

L’ECG « accessible » peut devenir un nouveau standard… si l’app suit

Sur le papier, la Titanium Pro coche les cases clés : capteur différenciant (ECG), autonomie solide, design sobre, et ticket d’entrée agressif. Le vrai juge de paix sera la qualité logicielle : lisibilité des rapports, précision des tendances, stabilité de synchro, et surtout la manière dont Smalth explique ce que l’ECG signifie (et ne signifie pas) au quotidien.

Si Smalth réussit ce point, la Titanium Pro pourrait incarner une bascule intéressante : l’ECG qui sort du premium et se glisse dans un wearable silencieux, minimaliste — exactement le type d’objet que l’on porte longtemps.