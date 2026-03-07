Accueil » Valve et le « RAMpocalypse » : La Steam Machine et le Steam Frame menacés ?

Valve vient de publier une mise à jour qui refroidit l’enthousiasme autour de sa prochaine vague de hardware — Steam Machine, Steam Frame (casque VR) et nouveau Steam Controller.

Le message : la pénurie mondiale de composants de mémoire et stockage rend le calendrier et surtout les prix de Valve plus difficiles à figer. Et quand Valve dit « on espère expédier en 2026 », l’industrie comprend « ça peut glisser ».

« On espère expédier en 2026 » : Valve entretient le flou… puis clarifie

La formulation a immédiatement déclenché des spéculations sur un report jusqu’en 2027, mais Valve a rapidement clarifié via un représentant qu’il n’y avait pas de changement de planning : la famille Steam Hardware est toujours prévue pour 2026, et la communication a même été ajustée pour être plus nette.

Dit autrement : pas d’annonce officielle de report, mais un aveu de fragilité sur la capacité à verrouiller l’équation production/prix.

Valve explique que la « volatilité » du marché RAM/stockage complique la fixation de prix publics. C’est cohérent avec ce qu’on observe depuis plusieurs mois : la demande IA et data centers tire une partie de la chaîne d’approvisionnement, et les coûts deviennent moins prévisibles — particulièrement pour un fabricant qui veut contrôler son positionnement « valeur ».

Pour Valve, c’est un piège : la Steam Machine vise précisément une zone où le consommateur compare directement avec un PC préassemblé, un Steam Deck (ou un Deck OLED), voire une console traditionnelle. À ce jeu-là, 50–150 € de dérive peuvent changer la perception du produit.

« Coming Soon » dans Steam : un signe de vie… mais pas une preuve

Malgré l’incertitude, les pages Steam des nouveaux produits existent déjà et affichent un statut « Coming Soon » (Steam Frame notamment). Cela suggère que Valve prépare activement l’infrastructure de boutique et le lancement commercial, même si ça ne donne aucun calendrier ferme.

Le retour d’une « Steam Machine » n’est pas un simple produit : c’est un pari sur le salon et sur SteamOS/Steam comme plateforme « console-like ». Et la crise des composants agit comme un révélateur : si Valve maintient des prix agressifs, il absorbe une partie du choc, s’il répercute trop, il se rapproche dangereusement du territoire du PC gaming — là où l’acheteur voudra plus de liberté matérielle.

C’est aussi pour cela que les rumeurs de report ont pris si vite : dans ce segment, le timing et le prix sont quasiment le produit.