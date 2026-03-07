fermer
Valve et le « RAMpocalypse » : La Steam Machine et le Steam Frame menacés ?

par Yohann Poiron
Valve vient de publier une mise à jour qui refroidit l’enthousiasme autour de sa prochaine vague de hardware — Steam Machine, Steam Frame (casque VR) et nouveau Steam Controller.

Le message : la pénurie mondiale de composants de mémoire et stockage rend le calendrier et surtout les prix de Valve plus difficiles à figer. Et quand Valve dit « on espère expédier en 2026 », l’industrie comprend « ça peut glisser ».

« On espère expédier en 2026 » : Valve entretient le flou… puis clarifie

La formulation a immédiatement déclenché des spéculations sur un report jusqu’en 2027, mais Valve a rapidement clarifié via un représentant qu’il n’y avait pas de changement de planning : la famille Steam Hardware est toujours prévue pour 2026, et la communication a même été ajustée pour être plus nette.

Dit autrement : pas d’annonce officielle de report, mais un aveu de fragilité sur la capacité à verrouiller l’équation production/prix.

Valve explique que la « volatilité » du marché RAM/stockage complique la fixation de prix publics. C’est cohérent avec ce qu’on observe depuis plusieurs mois : la demande IA et data centers tire une partie de la chaîne d’approvisionnement, et les coûts deviennent moins prévisibles — particulièrement pour un fabricant qui veut contrôler son positionnement « valeur ».

Pour Valve, c’est un piège : la Steam Machine vise précisément une zone où le consommateur compare directement avec un PC préassemblé, un Steam Deck (ou un Deck OLED), voire une console traditionnelle. À ce jeu-là, 50–150 € de dérive peuvent changer la perception du produit.

« Coming Soon » dans Steam : un signe de vie… mais pas une preuve

Malgré l’incertitude, les pages Steam des nouveaux produits existent déjà et affichent un statut « Coming Soon » (Steam Frame notamment). Cela suggère que Valve prépare activement l’infrastructure de boutique et le lancement commercial, même si ça ne donne aucun calendrier ferme.

Le retour d’une « Steam Machine » n’est pas un simple produit : c’est un pari sur le salon et sur SteamOS/Steam comme plateforme « console-like ». Et la crise des composants agit comme un révélateur : si Valve maintient des prix agressifs, il absorbe une partie du choc, s’il répercute trop, il se rapproche dangereusement du territoire du PC gaming — là où l’acheteur voudra plus de liberté matérielle.

C’est aussi pour cela que les rumeurs de report ont pris si vite : dans ce segment, le timing et le prix sont quasiment le produit.

Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

