MacBook Pro M5 Max : Les premiers benchmarks dépassent la puissance du M3 Ultra

Les premiers benchmarks « dans la nature » du MacBook Pro de 16 pouces équipé du M5 Max viennent d’apparaître sur Geekbench, et ils racontent une histoire assez simple : Apple a dopé le multicœurs au point de dépasser un ancien Ultra… dans un châssis portable.

Selon la fuite repérée et relayée par MacRumors, le M5 Max (CPU 18 cœurs) signe :

Monocoeur : 4 268 points

Multicoeurs : 29 233 points

Ce multi-cœur est particulièrement spectaculaire car il dépasse un M3 Ultra (32 cœurs CPU) qui tournait autour de 27 726 points dans Geekbench 6 (dans les comparaisons citées).

GPU : gros bond face au M4 Max, mais le Ultra garde un avantage structurel

La même machine serait équipée d’un GPU 40 cœurs, avec un score Metal relevé entre 218 772 et 232 718 points.

Les lectures qui en ressortent (toujours à prendre avec prudence tant qu’il n’y a pas une moyenne de résultats) : ~+20 % environ vs M4 Max sur Metal, d’après les articles qui comparent aux scores habituels de la génération précédente, mais encore derrière un M3 Ultra côté GPU, ce qui est logique : un Ultra reste, conceptuellement, « deux Max fusionnés », donc plus de ressources graphiques.

Pour les pros « CPU » (compilation, rendu CPU, gros exports, calcul), le M5 Max ressemble à une montée en gamme très concrète, avec un gain multicoeurs qui pourrait réduire des temps de tâches réels — surtout si la machine tient ces fréquences en charge longue. Pour les créatifs GPU / 3D, le modèle Ultra conserve un intérêt évident dès qu’on parle de charge GPU soutenue et de marges thermiques d’un desktop.

En outre, pour tout le monde, Geekbench est un excellent indicateur de direction, mais pas une vérité absolue : une seule entrée peut être atypique (profil d’énergie, build macOS, température, etc.). Il faut toujours traiter les résultats de produits récents avec prudence tant que la base d’échantillons n’a pas grossi.

Avec son M5 Max, Apple resserre l’écart entre portable et station de travail

Si ces scores se confirment sur plusieurs runs, Apple est en train de pousser un message très agressif : le MacBook Pro n’est plus seulement « très rapide pour un laptop » — il mord sur le territoire des machines studio. Et c’est précisément là que l’offre Mac devient la plus lisible : un portable qui couvre déjà 80–90 % des usages pros… et un bureau Ultra pour ceux qui vivent dans le 10–20 % restant.