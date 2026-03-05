fermer
NotebookLM révolutionne vos notes : Générez de vrais films avec Cinematic Video Overviews

NotebookLM n’est plus seulement un bon élève du « résumé intelligent ». Google vient d’annoncer une version nettement plus ambitieuse de ses video overviews : des « Cinematic Video Overviews » capables de générer de vraies séquences animées, et plus seulement des diaporamas narrés.

Le résultat, c’est une nouvelle grammaire : vos sources deviennent un mini-film pédagogique, avec mise en scène, rythme et visuels générés à la volée.

D’un slideshow à l’animation : ce qui change concrètement

Jusqu’ici, la « vidéo » dans NotebookLM ressemblait à une présentation commentée. Désormais, Google promet des animations fluides et des visuels plus riches, générés à partir des notes et documents de l’utilisateur.

L’élément phare, c’est l’orchestration multi-modèles :

  • Gemini 3 joue le rôle de « réalisateur » : il choisit la narration, le style visuel, le format, et « se relit » pour garder une cohérence d’ensemble.
  • Nano Banana Pro contribue à la génération des éléments visuels (images/assets).
  • Veo 3 sert à produire la sortie vidéo animée finale.

Autrement dit, NotebookLM ne « résume » plus seulement. Il met en forme.

Une stratégie cohérente : Google accélère sur la vidéo IA

Cette annonce s’inscrit dans une séquence très dense côté Google : améliorations de Veo, montée en puissance de Flow (outil de génération vidéo), et démonstrations de prototypes comme Project Genie (mondes interactifs).

La logique est limpide : Google veut que la sortie naturelle d’une recherche/d’un dossier, ce ne soit plus un texte… mais un livrable multimodal (audio, slides, vidéo).

Disponibilité : Ultra, anglais, 18+… et quota quotidien

Pour l’instant, c’est une fonctionnalité très premium disponible dès aujourd’hui dans NotebookLM, uniquement en anglais, réservée aux utilisateurs 18+, et requiert un abonnement Google AI Ultra, avec une limite de 20 vidéos « cinematic » par jour.

La promesse est puissante pour trois profils :

  • étudiants/chercheurs : transformer un corpus en vidéo explicative,
  • professionnels : livrer un brief vidéo interne sans équipe motion,
  • créateurs : prototyper une narration à partir de sources.

Mais, ce saut pose aussi une question de fond : plus le rendu devient « cinématique », plus il faut être sûr de la fidélité aux sources. Le risque n’est plus seulement un résumé approximatif ; c’est une vidéo convaincante… qui pourrait lisser des nuances ou amplifier une erreur.

