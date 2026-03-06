Accueil » DXOMARK : Le TECNO CAMON 50 Ultra 5G surprend avec un score record pour son prix

DXOMARK : Le TECNO CAMON 50 Ultra 5G surprend avec un score record pour son prix

TECNO veut prouver qu’un smartphone à moins de 600 dollars peut jouer dans la cour des « photophones » sérieux. Le CAMON 50 Ultra 5G vient d’être évalué via la suite de tests DXOMARK et décroche 146 points au global, dont 154 en photo et 132 en vidéo.

La marque affirme qu’il s’agit du meilleur score DXOMARK dans la catégorie « < 600 dollars » à ce jour.

Un message clair : le « bon appareil photo » n’est plus réservé au premium

Le chiffre de 146 est surtout un signal de marché : l’écart entre le haut de gamme et certains « affordable flagships » se réduit, à condition de faire les bons choix de capteurs et de traitement. DXOMARK met notamment en avant un rendu de couleurs et de tons de peau généralement agréable, des portraits convaincants et un autofocus rapide.

TECNO s’appuie sur un trio très lisible :

Grand-angle principal 50 mégapixels (23 mm, f/1.8) avec OIS et PDAF, capteur 1/1,56″.

Ultra grand-angle 8 mégapixels (14 mm, f/2.2) : le maillon le plus « budget » du module.

Téléobjectif 50 mégapixels (70 mm, f/2.4) avec zoom optique 3x, PDAF.

Ce mix explique une partie des résultats : le duo principal et téléphoto peut faire de la bonne image, tandis que l’ultra-grand-angle rappelle que l’appareil reste positionné prix.

Photo : ce que DXOMARK salue… et ce qui coince encore

Dans le détail, le score photo de 154 s’appuie sur des points forts assez « utilisateurs » :

exposition globalement stable,

couleurs naturelles,

tons de peau bien gérés,

autofocus rapide et précis,

bonne maîtrise bruit/détails dans beaucoup de scènes.

Mais, DXOMARK note aussi des limites : variations d’exposition, changements de balance des blancs, et quelques artefacts (fusion/rendu du visage) observés par moments — ce qui rappelle que l’algorithme peut encore « trembler » dans certaines scènes complexes.

Zoom et vidéo : cohérence côté télé, mais pas de miracle

Zoom : 125 points. Le télé 3x délivre des résultats consistants (détails/bruit) et s’aligne plutôt bien avec le module principal, tandis que l’ultra grand-angle est plus en retrait (doux, plus bruité).

Vidéo : 132 points. Le rendu est jugé propre (détails/bruit), l’autofocus reste stable, mais on retrouve parfois des shifts d’exposition pendant l’enregistrement.

Une victoire « segment », mais pas un tueur d’Ultra

Le CAMON 50 Ultra 5G montre surtout que TECNO a compris la recette d’un bon photophone abordable : un capteur principal sérieux + un télé exploitable, et un traitement qui vise une image flatteuse sans trop forcer. Pour autant, les compromis (ultra grand-angle, stabilité des décisions d’exposition/white balance) suggèrent qu’on est plus proche d’un excellent milieu de gamme que d’un flagship « Pro/Ultra » en photo.

Et c’est précisément ce qui rend ce score intéressant : à moins de 600 dollars, l’enjeu n’est pas de battre les monstres à 1 399 €, mais de devenir la recommandation évidente pour ceux qui veulent de belles photos sans payer le premium.