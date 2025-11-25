Accueil » ChatGPT Shopping Research : OpenAI transforme votre requête en guide d’achat personnalisé

À l’approche des fêtes — et pile avant les promotions monstres du Black Friday — OpenAI dégaine une nouvelle fonctionnalité destinée à transformer ChatGPT en assistant d’achat expert : Shopping Research.

L’idée ? Permettre aux utilisateurs de trouver le bon produit, adapté à leurs besoins réels, sans jongler entre dix onglets, comparatifs approximatifs et tests douteux.

Et surtout, faire du shopping… une conversation.

Finie la chasse aux onglets : ChatGPT vous fabrique un guide d’achat personnalisé

OpenAI affirme que des millions d’utilisateurs sollicitent déjà ChatGPT pour comprendre, comparer ou valider des produits. Shopping Research va plus loin : il formalise ce comportement en une expérience dédiée, structurée, presque éditorialisée.

Demandez :

« Trouve-moi l’aspirateur-balai sans fil le plus silencieux pour un petit appartement. »

« Aide-moi à choisir entre ces trois vélos. »

« Je cherche un cadeau pour ma nièce de 4 ans qui adore dessiner. »

En quelques minutes, ChatGPT génère un guide sur mesure, avec recommandations, comparatifs, arbitrages, images, prix actualisés et liens directs vers les marchands.

OpenAI résume la promesse : « Shopping Research est conçu pour les décisions complexes, celles où il faut clarifier besoins, budget et priorités ».

Une recherche en plusieurs étapes : questions intelligentes, filtrage et raffinement en temps réel

1. Décrire son besoin

L’outil s’active automatiquement lors d’une requête d’achat, ou via le menu (+). Une interface visuelle apparaît : budget, usage, caractéristiques, préférences…

ChatGPT peut même se baser sur votre mémoire activée — parfait si vous évoquez souvent gaming, photo ou cuisine.

2. L’IA mène l’enquête

En coulisses, Shopping Research agrège :

prix et disponibilité actualisés,

caractéristiques techniques,

images produit,

avis clients,

sources spécialisées,

comparatifs fiables.

Tout est cité via un système entièrement transparent. L’utilisateur peut affiner : « Plus comme ça »/« Pas intéressé ».

3. Un guide d’achat final

L’IA synthétise ensuite un document clair :

les meilleures options

les différences clés

les compromis à considérer

des liens vérifiés vers les marchands

Et prochainement : l’achat direct dans ChatGPT via Instant Checkout.

4. Disponible aussi dans ChatGPT Pulse

Pour les utilisateurs Pro, Pulse peut proposer spontanément des guides. Exemple : après une discussion sur les vélos électriques, Pulse pourra vous suggérer… les meilleurs antivols ou un casque adapté.

Technologie : un GPT-5 mini optimisé pour le shopping… et entraîné à ne pas halluciner

Shopping Research repose sur une version spécialisée de GPT-5 mini, entraînée par renforcement pour les tâches propres au commerce :

précision des spécifications

analyse de reviews

extraction fiable de prix

vérification croisée des sources

cohérence avec les contraintes utilisateur

L’objectif est simple : réduire au maximum les hallucinations, sans jamais prétendre à une infallibilité. OpenAI insiste sur le fait que les données viennent uniquement de sites publics, les sources de mauvaise qualité sont filtrées, et il peut y avoir des erreurs de prix ou de disponibilité → à vérifier chez le marchand

Disponible dès maintenant — et presque illimité pendant les fêtes

Shopping Research commence son déploiement sur le Web, iOS et Android et pour tous les utilisateurs : Free, Go, Plus et Pro. Durant la période des fêtes, l’accès sera « quasi illimité » pour tout le monde.

OpenAI ne fait pas cavalier seul. Google a intégré un mode shopping dans Gemini, Perplexity tente déjà d’acheter « à votre place »… et Amazon regarde ces évolutions d’un œil très inquiet.

Le shopping conversationnel devient un terrain stratégique : là où vous cherchez, vous achetez. Et là où vous achetez, les géants veulent se positionner. Shopping Research marque l’entrée officielle d’OpenAI dans cette nouvelle phase.

ChatGPT devient un véritable conseiller produit — et pas un simple comparateur

Shopping Research n’est pas un gadget. C’est une brique majeure dans la stratégie d’OpenAI : faire de ChatGPT un agent personnel capable de comprendre vos goûts, vos projets et vos arbitrages.

L’assistant devient un curateur, un expert, un conseiller, et bientôt… peut-être un point d’achat complet. Reste une question : à partir du moment où l’IA choisit presque mieux que nous, sommes-nous encore en train de faire du shopping…ou de la délégation ?