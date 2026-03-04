Accueil » Motorola Razr Fold à 1 999 € : Le prix du pliable « sans compromis » est tombé

Motorola Razr Fold à 1 999 € : Le prix du pliable « sans compromis » est tombé

Motorola Razr Fold à 1 999 € : Le prix du pliable « sans compromis » est tombé

Motorola avait promis de dévoiler « tous les détails » de son premier pliable au format livre. Au MWC 2026, l’entreprise a effectivement dégainé une fiche technique très premium pour son Razr Fold — mais il manquait une pièce essentielle : le prix.

Cette fois, le puzzle se complète : en Europe, le Razr Fold viserait 1 999 €, avec des précommandes annoncées pour le 13 avril. De quoi clarifier l’ambition… et refroidir ceux qui espéraient un « Fold killer » à 1 500 euros.

1 999 € en Europe : Motorola undercut Samsung… de peu

Selon plusieurs sources qui recoupent l’information, Motorola positionne le Razr Fold à 1 999 € en Europe. C’est légèrement en dessous des tarifs européens généralement associés au Galaxy Z Fold 7, mais on reste clairement dans le segment « luxe ».

Motorola compense en partie ce prix affiché par une logique de bundle et de config : le tarif européen inclurait le Moto Pen Ultra (stylet) et, selon les marchés, des configurations plus généreuses que le modèle « de base » de certains rivaux.

Précommandes le 13 avril, sortie ensuite…

Côté calendrier, une date se détache nettement : précommandes en Europe le 13 avril. La date exacte de mise en vente peut varier selon les pays, mais la fenêtre de lancement est bien celle du printemps.

Une fiche technique très « flagship », pensée pour justifier le ticket d’entrée

Si Motorola se permet ce positionnement, c’est parce que le Razr Fold coche beaucoup de cases premium : grands écrans OLED LTPO très lumineux (jusqu’à ~6 200 nits annoncés), Snapdragon 8 Gen 5, grosse batterie 6 000 mAh (silicon-carbon) et charge rapide 80 W filaire/50 W sans fil, plus une promesse de sept ans de mises à jour.

Même lecture côté photo : Motorola met en avant un triple module de 50 mégapixels (principal + ultra-grand-angle + téléobjectif) pour jouer sur un terrain où les pliants ont souvent été en retrait par rapport aux « slabs » premium.

Un « Fold » Motorola qui vise la crédibilité, pas le prix-choc

Au fond, ce prix raconte la vraie stratégie : Motorola ne veut pas lancer un pliant « accessible ». Il veut lancer un rival crédible de Samsung et Google, capable d’argumenter sur la batterie, la luminosité, le stylet et les specs « sans compromis ».

Le risque, évidemment, est celui de la perception : à 1 999 €, on n’achète plus « une alternative ». On achète une promesse de qualité, de fiabilité de charnière, de SAV, d’écosystème — des domaines où Samsung a une longueur d’avance historique. C’est là que le Razr Fold devra prouver qu’il n’est pas seulement spectaculaire sur une fiche technique, mais solide sur la durée.