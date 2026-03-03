Claude détrône ChatGPT : Pourquoi l’App Store américain a basculé en mars 2026 ?

Claude a dépassé ChatGPT dans le classement des apps gratuites aux États-Unis à la suite d’un bras de fer très médiatisé entre Anthropic et le Pentagone. Mais certaines formulations qui circulent — notamment « Department of War » et l’ampleur exacte des demandes — méritent d’être remises au carré.

Oui, Claude est passé devant ChatGPT (et Gemini) sur l’App Store US

Plusieurs médias confirment qu’à la fin février/début mars 2026, Claude a grimpé jusqu’à la 1re place des apps gratuites sur l’App Store US, devant ChatGPT (2e) et Gemini (3e).

TechCrunch précise aussi la trajectoire, en s’appuyant sur Sensor Tower : Claude est passé d’une présence « hors top 100″ fin janvier à une place durable dans le top 20 en février, puis une accélération rapide les derniers jours.

Aux États-Unis, l’entité réelle est le Department of Defense (DoD). La formule « Department of War » n’est pas un intitulé gouvernemental moderne ; elle apparaît dans ce dossier comme une expression utilisée publiquement dans la communication d’Anthropic (et reprise ensuite par certains articles/posts).

Anthropic affirme avoir refusé deux usages précis

Dans sa déclaration officielle, Anthropic explique avoir maintenu deux « garde-fous » non négociables :

refus d’usage pour la surveillance de masse (notamment domestique),

refus d’usage pour des armes pleinement autonomes (humains « out of the loop »).

En revanche, les détails opérationnels les plus explosifs (« surveillance intérieure de masse des Américains » à grande échelle, « armes entièrement autonomes sans surveillance ») sont, à ce stade, rapportés comme l’objet du conflit, mais restent difficiles à vérifier publiquement dans leur granularité (on parle de négociations sensibles, potentiellement classifiées).

Trump, le Pentagone et la mise à l’écart d’Anthropic : c’est bien documenté

Plusieurs sources crédibles rapportent que Donald Trump a ordonné aux agences fédérales de cesser d’utiliser la technologie d’Anthropic et que le DoD a évoqué une désignation de type « risque lié à la chaîne d’approvisionnement ».

Sam Altman a publié sur X que OpenAI avait conclu un accord pour déployer ses modèles sur le réseau classifié du DoD. Dans la foulée, des articles indiquent que OpenAI affirme inclure des limites (surveillance domestique de masse, armes autonomes), mais que la formulation et son interprétation font débat dans l’espace public.

Ce mini-séisme dit deux choses sur 2026 :