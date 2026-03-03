MWC 2026 : Tecno dévoile le Pova Neon, un smartphone au gaz ionisé

Tecno continue de jouer son rôle de trublion au MWC : après avoir teasé un concept de smartphone modulaire magnétique, la marque enchaîne avec deux idées centrées sur la finition arrière — l’une qui brille vraiment grâce au néon, l’autre qui change de couleur via de l’E Ink piloté par l’IA.

Deux concepts, zéro promesse de commercialisation… mais un message très net : sur un marché saturé, l’identité visuelle redevient un champ d’innovation.

Deux concepts, deux philosophies : « wow » vs. « utile »

Pova Neon : du néon « réel », façon enseigne lumineuse

Le Pova Neon est le plus spectaculaire : Tecno affirme utiliser une technologie d’éclairage à gaz inerte ionisé (littéralement l’idée derrière les néons), et pas seulement des LED ou une peinture flashy.

L’objectif est un effet de glow visible et « organique », presque vivant, plus proche d’un objet de scène que d’un smartphone traditionnel.

AI E Ink : une coque qui se recolore à la demande

À l’inverse, le concept AI E Ink vise une utilité plus plausible : intégrer une couche d’encre électronique à l’arrière pour changer l’apparence du téléphone « on the fly ». La démonstration la plus maligne : utiliser la caméra pour « prélever » une couleur (par exemple une tenue) et appliquer instantanément ce ton sur le dos du smartphone.

Pourquoi ça compte : la bataille du smartphone se déplace vers l’objet

Ce duo raconte quelque chose de simple : les fiches techniques se ressemblent, l’IA se banalise, et les marques cherchent des différenciateurs visibles. Le néon est une déclaration pure : c’est l’anti-minimalisme assumé, pensé pour capter TikTok et les stands de salon — mais aussi pour tester jusqu’où un design peut devenir « signature ».

L’E Ink est plus « produit » : un dos personnalisable sans l’impact énergétique d’un écran classique, et une promesse lifestyle (accorder le téléphone à son style) immédiatement compréhensible.

Le réalisme industriel : l’E Ink a une chance, le néon… beaucoup moins

Comme souvent avec les concepts, la question n’est pas « est-ce cool ? » mais « est-ce industrialisable ? ». Pour le Pova Neon, entre contraintes d’intégration, durabilité, sécurité, réparabilité, consommation et certification, l’idée ressemble davantage à un prototype de vitrine qu’à un produit grand public imminent. Même l’article qui révèle le concept laisse entendre que c’est le plus improbable à voir en rayon.

Concernant le AI E Ink, l’encre électronique appliquée au dos d’un téléphone est déjà un territoire exploré historiquement, et Tecno en propose ici une version plus « 2026 » grâce à l’automatisation par la caméra. C’est le genre d’innovation qui peut arriver d’abord en série limitée — puis se diffuser si le coût et la fiabilité suivent.

Tecno teste la « mode » comme interface

Au fond, Tecno ne vend pas (encore) deux smartphones : il vend une idée — la personnalisation comme usage, pas comme coque en plastique. Si l’E Ink passe le cap du produit, il pourrait devenir une nouvelle catégorie de « smartphone-liseuse/smartphone-fashion » plus crédible qu’il n’y paraît. Et si le néon reste un concept, il aura au moins rempli sa mission : rappeler qu’au MWC, il existe encore de la place pour des téléphones qui osent être des objets.