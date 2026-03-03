fermer
Couverture MWC 2026
Smartphones

MWC 2026 : Tecno dévoile le Pova Neon, un smartphone au gaz ionisé

Smartphones par Yohann Poiron le MWC 2026 Pova Neon TECNO
MWC 2026 : Tecno dévoile le Pova Neon, un smartphone au gaz ionisé
MWC 2026 : Tecno dévoile le Pova Neon, un smartphone au gaz ionisé

Tecno continue de jouer son rôle de trublion au MWC : après avoir teasé un concept de smartphone modulaire magnétique, la marque enchaîne avec deux idées centrées sur la finition arrière — l’une qui brille vraiment grâce au néon, l’autre qui change de couleur via de l’E Ink piloté par l’IA.

Deux concepts, zéro promesse de commercialisation… mais un message très net : sur un marché saturé, l’identité visuelle redevient un champ d’innovation.

Deux concepts, deux philosophies : « wow » vs. « utile »

Pova Neon : du néon « réel », façon enseigne lumineuse

Le Pova Neon est le plus spectaculaire : Tecno affirme utiliser une technologie d’éclairage à gaz inerte ionisé (littéralement l’idée derrière les néons), et pas seulement des LED ou une peinture flashy.

L’objectif est un effet de glow visible et « organique », presque vivant, plus proche d’un objet de scène que d’un smartphone traditionnel.

AI E Ink : une coque qui se recolore à la demande

tecno ai eink

À l’inverse, le concept AI E Ink vise une utilité plus plausible : intégrer une couche d’encre électronique à l’arrière pour changer l’apparence du téléphone « on the fly ». La démonstration la plus maligne : utiliser la caméra pour « prélever » une couleur (par exemple une tenue) et appliquer instantanément ce ton sur le dos du smartphone.

Pourquoi ça compte : la bataille du smartphone se déplace vers l’objet

Ce duo raconte quelque chose de simple : les fiches techniques se ressemblent, l’IA se banalise, et les marques cherchent des différenciateurs visibles. Le néon est une déclaration pure : c’est l’anti-minimalisme assumé, pensé pour capter TikTok et les stands de salon — mais aussi pour tester jusqu’où un design peut devenir « signature ».

L’E Ink est plus « produit » : un dos personnalisable sans l’impact énergétique d’un écran classique, et une promesse lifestyle (accorder le téléphone à son style) immédiatement compréhensible.

Le réalisme industriel : l’E Ink a une chance, le néon… beaucoup moins

Comme souvent avec les concepts, la question n’est pas « est-ce cool ? » mais « est-ce industrialisable ? ». Pour le Pova Neon, entre contraintes d’intégration, durabilité, sécurité, réparabilité, consommation et certification, l’idée ressemble davantage à un prototype de vitrine qu’à un produit grand public imminent. Même l’article qui révèle le concept laisse entendre que c’est le plus improbable à voir en rayon.

Concernant le AI E Ink, l’encre électronique appliquée au dos d’un téléphone est déjà un territoire exploré historiquement, et Tecno en propose ici une version plus « 2026 » grâce à l’automatisation par la caméra. C’est le genre d’innovation qui peut arriver d’abord en série limitée — puis se diffuser si le coût et la fiabilité suivent.

Tecno teste la « mode » comme interface

Au fond, Tecno ne vend pas (encore) deux smartphones : il vend une idée — la personnalisation comme usage, pas comme coque en plastique. Si l’E Ink passe le cap du produit, il pourrait devenir une nouvelle catégorie de « smartphone-liseuse/smartphone-fashion » plus crédible qu’il n’y paraît. Et si le néon reste un concept, il aura au moins rempli sa mission : rappeler qu’au MWC, il existe encore de la place pour des téléphones qui osent être des objets.

Tags : MWC 2026Pova NeonTECNO
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

vous pourriez aussi aimer