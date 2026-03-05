Accueil » Xiaomi 18 : Le double capteur de 200 mégapixels pour révolutionner la photo en 2026

Xiaomi 18 : Le double capteur de 200 mégapixels pour révolutionner la photo en 2026

Xiaomi serait en train de préparer sa prochaine offensive photo avec la série Xiaomi 18 (18/18 Pro/18 Pro Max/18 Ultra) — et, selon une fuite attribuée à Digital Chat Station, tous les modèles Xiaomi 18 embarqueraient un capteur 200 mégapixels, basé sur un grand format 1/1,28″ sur les prototypes actuels.

L’élément phare, c’est que Xiaomi ne viserait pas seulement « un 200 mégapixels de plus », mais une génération qualifiée en interne de « landmark upgrade » avec, potentiellement, un système à double capteur de 200 mégapixels (principal + périscope) sur les modèles Pro.

Ce que dit la fuite, concrètement c’est l’arrivée d’un capteur de 200 mégapixels sur toute la gamme (du modèle standard à l’Ultra), avec un capteur évoqué en 1/1,28″ sur les unités d’ingénierie.

En outre, les Xiaomi 18 Pro/18 Pro Max pourraient se vanter d’un double 200 mégapixels à l’arrière — typiquement grand-angle principal et périscope téléobjectif — plus un troisième capteur (souvent évoqué à 50 mégapixels selon les sources). Quant au Xiaomi 18 standard, la rumeur évolue vers un téléobjectif périscopique, et certains bruits de couloir vont jusqu’à dire que ce périscope pourrait lui aussi être en 200 mégapixels.

Pourquoi Xiaomi pousse (encore) le 200 mégapixels ?

Un capteur de 200 mégapixels n’est pas magique par lui-même — mais, il sert une stratégie devenue très rationnelle chez les marques chinoises :

Zoom de « qualité optique » par recadrage : Avec beaucoup de pixels, on recadre dans le capteur tout en gardant du détail. Sur un périscope, ça peut aussi permettre d’offrir plusieurs focales exploitables (ex : ×3, ×5, ×10) avec moins de perte. Meilleure latitude en HDR et en texture : Plus de données, c’est plus de marge pour le traitement (dématriçage, réduction de bruit, netteté), à condition que l’optique et la stabilisation suivent. Le message marketing est immédiat : « Deux 200 mégapixels » est un slogan qui se comprend instantanément — et Xiaomi semble vouloir en faire une signature de gamme 2026/2027.

Capteur plus grand : le détail qui compte plus que le chiffre « 200 »

Le point vraiment intéressant dans votre résumé, c’est le 1/1,28″. Dans l’univers smartphone, passer à un grand format (même sans atteindre le « 1 pouce ») aide souvent plus la photo que de grimper en mégapixels : meilleure captation de lumière, meilleure tenue en basse lumière, et rendu plus propre dans les ombres.

Mais attention, ces dimensions sont issues de fuites et peuvent évoluer jusqu’au produit final.

Le reste de la fiche « probable » : Snapdragon 8 Elite Gen 6, et un Ultra potentiellement « Gen 6 Pro »

Côté plateforme, plusieurs sources évoquent l’inclusion du Snapdragon 8 Elite Gen 6 pour les Xiaomi 18/18 Pro/18 Pro Max, tandis que le modèle Ultra pourrait adopter un SoC « Pro » plus haut de gamme (selon les rumeurs autour d’un Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro).

Xiaomi veut gagner par la « physique »

La tendance est claire : après des années de « tout computationnel », Xiaomi (comme d’autres) revient à la physique photo : capteurs plus grands, téléobjectifs plus ambitieux, et maintenant deux capteurs haute définition pour couvrir à la fois le grand-angle et le zoom sans compromis.

Si ces fuites se confirment, la série Xiaomi 18 ne serait pas juste une itération : ce serait un repositionnement — Xiaomi qui dit, en creux, que l’avenir de la photo mobile ne se joue plus seulement dans l’IA, mais dans la matière première.