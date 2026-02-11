Accueil » Xiaomi 18 Pro : Le futur monstre de la photo avec deux capteurs de 200 mégapixels ?

Xiaomi 18 Pro : Le futur monstre de la photo avec deux capteurs de 200 mégapixels ?

Xiaomi 18 Pro : Le futur monstre de la photo avec deux capteurs de 200 mégapixels ?

Après une période où l’IA occupait tout l’espace marketing, la photo « hardware » reprend la main — et Xiaomi semble prêt à appuyer très fort sur l’accélérateur. D’après de nouvelles fuites attribuées à Digital Chat Station, le Xiaomi 18 Pro pourrait inaugurer une configuration rare : deux capteurs 200 mégapixels à l’arrière sur un format compact (6,3 pouces), et — plus surprenant encore — un capteur selfie de 100 mégapixels qui serait encore en phase de test.

Double 200 mégapixels : la « guerre du mégapixels » change de forme

L’information la plus répétée ces derniers jours, c’est celle-ci : un appareil (supposément le Xiaomi 18 Pro) serait évalué avec deux caméras de 200 mégapixels — très probablement pour couvrir le grand-angle principal et un zoom (ou un téléobjectif périscopique) afin de préserver de la définition même quand on recadre.

On n’est plus dans la surenchère « un capteur plus gros que celui du voisin », mais dans une approche plus pragmatique où plusieurs capteurs très définis peuvent apporter des gains réels (recadrage, zoom de qualité, flexibilité).

Le twist : un selfie de 100 mégapixels (et le problème évident… de la taille)

La deuxième fuite est la plus audacieuse : Digital Chat Station évoque le test d’une caméra frontale de 100 mégapixels reposant sur un capteur à petits pixels « sur mesure », justement pour tenir dans un poinçon sans agrandir l’ouverture à l’écran.

C’est là que la réalité rattrape la fiche technique : des pixels plus petits captent moins de lumière. À résolution égale, on peut compenser par du pixel binning (fusion de pixels), mais la frontale est souvent plus contrainte (optique plus simple, espace limité, usage en intérieur). Autrement dit : 100 mégapixels devant, c’est impressionnant… mais ça peut aussi être contre-productif si la sensibilité et le bruit ne suivent pas.

Certaines hypothèses évoquent un filtre couleur différent (type RYYB) pour capter davantage de lumière, mais à ce stade, on reste au conditionnel : la rumeur parle d’un test, pas d’une fonctionnalité actée.

À quoi ça servirait « dans la vraie vie » ?

Si Xiaomi va au bout, les bénéfices crédibles seraient plutôt du côté :

Zoom et recadrage plus propres : deux capteurs 200 mégapixels peuvent permettre un zoom hybride plus convaincant sans s’effondrer en détails.

Portraits plus précis : une haute définition peut aider à la séparation des contours (à condition que l’optique et le traitement suivent).

Selfies plus exploitables en recadrage : utile pour des selfies de groupe, ou pour « zoomer » après coup — mais uniquement si le capteur n’est pas trop pénalisé en basse lumière.

Et, c’est là le point clé : les mégapixels ne remplacent pas la taille de capteur, l’optique, le traitement HDR, ni la stabilité vidéo. Même les références actuelles (iPhone/Pixel) prouvent qu’on peut faire très fort avec moins de pixels, si tout le pipeline est maîtrisé. (C’est une analyse générale ; Xiaomi, lui, semble parier sur la « réserve de définition ».)

Xiaomi joue la différenciation « visible » — et vise 2027

Cette fuite ressemble à une stratégie de positionnement de rendre le Xiaomi 18 Pro spectaculaire sur un critère immédiatement compréhensible (200 mégapixels x2, 100 mégapixels selfie), tout en s’alignant sur une tendance des flagships chinois à multiplier les capteurs de 200 mégapixels (Oppo/Vivo/Honor sont aussi cités dans le même mouvement).

Mais le vrai juge, ce sera la cohérence : si Xiaomi sacrifie la sensibilité (surtout en selfie) pour une fiche technique « record », l’effet boomerang est garanti. Si, au contraire, la marque arrive à garder une bonne dynamique en basse lumière et une vidéo solide, alors le Xiaomi 18 Pro pourrait devenir l’un des smartphones photo les plus excitants de sa génération.