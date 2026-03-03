Accueil » Snapdragon X105 : Le modem IA de Qualcomm qui prépare l’arrivée de la 6G au MWC 2026

Snapdragon X105 : Le modem IA de Qualcomm qui prépare l’arrivée de la 6G au MWC 2026

Au MWC 2026, Qualcomm ne s’est pas contenté de promettre une 5G « un peu meilleure ». Avec le Qualcomm X105 5G Modem-RF, la marque annonce un modem 3GPP Release 19-ready pensé pour la phase 5G Advanced — et présenté comme une rampe de lancement vers la 6G.

Derrière les chiffres de débits, l’ambition est surtout de rendre la connectivité plus contextuelle, plus robuste dans les zones difficiles, et plus « AI-driven » au niveau radio.

Qualcomm positionne X105 comme une plateforme destinée à une large famille d’appareils : smartphones, PC, XR, automobile, robotique, FWA et IoT industriel. L’idée est simple : la connectivité haut de gamme n’est plus cantonnée au téléphone — elle devient un socle commun pour des produits « always-on », souvent hybrides (Wi-Fi + cellulaire + satellite).

Snapdragon X105 : Les points techniques qui comptent vraiment

5G Advanced : des pics très élevés… mais surtout une meilleure utilisation du réseau

Qualcomm annonce jusqu’à 14,8 Gbit/s en download (selon la configuration FR1+FR2) et 4,2 Gbit/s en upload (sub-6), avec une architecture modem-RF de nouvelle génération. À ce niveau, l’intérêt n’est pas « télécharger plus vite un film », mais mieux absorber les pics de charge, le multi-flux, et les scénarios où le réseau se dégrade (transport, parkings, ascenseurs, rues denses).

Un transceiver RF en 6 nm : efficacité et compacité

Le Snapdragon X105 introduit un RF transceiver en 6 nm (une « première » revendiqué par Qualcomm). La marque met en avant jusqu’à 30 % de consommation en moins et jusqu’à 15 % de réduction de l’empreinte PCB, ce qui compte énormément pour les formats contraints (XR, modules embarqués, PC fins, automobile).

GNSS quad-fréquence : la localisation passe en mode « pro »

Autre ajout clé : un GNSS quad-fréquence (L1/L2/L5/L6) multi-constellations. Qualcomm et la presse soulignent l’enjeu : une localisation plus fiable « dans plus d’endroits », notamment en environnements complexes (urbain dense, indoor).

Satellite (NR-NTN / NB-NTN) : continuité hors couverture

Le Snapdragon X105 intègre la prise en charge des réseaux non-terrestres (satellite) pour voix/données/messagerie — un mouvement logique alors que l’industrie pousse la connectivité de secours et les services hybrides.

« Agentic AI » : l’IA descend dans la radio

Qualcomm insiste sur un 5e génération de « 5G AI Processor » avec des capacités dites « agentique », censées analyser en temps réel conditions radio et trafic applicatif (gaming, OTT, réseaux sociaux) pour optimiser débit, latence, fiabilité et efficacité énergétique. C’est probablement la partie la plus structurante : moins de promesses « vitesse maximale », plus d’optimisation dynamique au fil de l’usage.

En pratique, ce que ça peut changer pour l’utilisateur :

Moins de zones grises : meilleure tenue de signal dans les endroits où la 5G s’effondre typiquement (transports, parkings, bâtiments).

Des transitions plus fluides (multi-SIM/DSDA, gestion de spectre, MIMO avancé) : moins de « micro-coupures » quand on jongle entre usages et réseaux.

Une localisation plus solide pour navigation, tracking, XR, voiture, logistique — avec un GNSS qui vise des scénarios moins « open sky ».

Une connectivité de secours plus intégrée via le satellite, utile en mobilité, outdoor et scénarios d’urgence.

Calendrier : échantillons maintenant, produits en seconde moitié de 2026

Qualcomm indique que le Snapdragon X105 est déjà en cours d’échantillonnage chez des clients, avec des appareils commerciaux attendus au 2e semestre 2026. Des démonstrations sont montrées au MWC.

La 5G a longtemps été racontée avec des chiffres de débit impossibles à reproduire au quotidien. Avec le Snapdragon X105, Qualcomm change subtilement de narration : l’IA et l’architecture RF deviennent des leviers pour rendre la 5G plus prévisible. C’est exactement ce que demandent les usages qui montent : streaming continu, cloud gaming, IA en mobilité, XR, automobile connectée. La vitesse reste un argument, mais la vraie bataille se joue sur la fiabilité — celle qu’on ressent, pas celle qu’on affiche.