MWC 2026 : Samsung Wallet intègre vos clés de maison grâce au standard Aliro

Samsung Wallet savait déjà tout faire — cartes bancaires, pièces d’identité, cartes d’embarquement, clés de voiture. Au MWC 2026, Samsung lui ajoute une fonction qui manquait encore à l’écosystème Galaxy : la Digital Home Key, autrement dit une clé numérique pour serrures connectées, utilisable en NFC (tap-to-unlock) ou en UWB (déverrouillage mains libres, selon l’appareil).

Une clé de maison dans Samsung Wallet, avec NFC et UWB

Le principe est simple : sur les serrures compatibles, vous approchez votre téléphone (NFC) ou vous arrivez à la porte (UWB) et la serrure s’ouvre sans passer par une appli de marque ni une série de permissions obscures. Samsung précise que le déploiement démarre en mars dans certaines régions, avec l’UWB annoncé pour avril.

À noter : Samsung Wallet s’appuie sur SmartThings et une configuration via Matter côté maison connectée, et la compatibilité dépend aussi des Galaxy capables de gérer NFC/UWB (Samsung cite notamment des modèles à partir des Galaxy Z Fold 4 et S22 Ultra selon les listes partagées).

Sécurité : couper la clé à distance, et stockage « secure element »

Samsung reprend l’argumentaire classique des clés numériques : en cas de perte du téléphone, il doit être possible de désactiver la clé à distance via les services de localisation, et les identifiants restent protégés par les couches de sécurité de l’appareil (Knox, stockage matériel sécurisé/secure element).

Aliro 1.0 : le vrai tournant, c’est le standard

Ce lancement devient vraiment intéressant pour une raison : Samsung ne crée pas un système fermé de plus. La Digital Home Key est basée sur Aliro 1.0, un nouveau standard de contrôle d’accès porté par la Connectivity Standards Alliance — le même organisme derrière Matter.

Aliro veut précisément résoudre le problème que tout le monde connaît avec les serrures connectées : trop de protocoles propriétaires, des compatibilités inégales selon les téléphones, et des apps multiples et des expériences incohérentes.

En pratique, Aliro vise une interopérabilité « wallet-to-lock » (téléphone/montre ↔ lecteur/serrure) avec NFC et UWB, pour que la clé numérique se comporte comme une clé physique : fiable, locale, et compréhensible.

Dans la même séquence d’annonces, Samsung déploie une intégration plus riche des cartes d’embarquement American Airlines : ajout direct depuis l’app, mises à jour (porte, horaires, etc.) et — détail marquant — une option « Track Bags with SmartTag » pour associer un Galaxy SmartTag au voyage et suivre les bagages depuis Wallet.

La bonne stratégie, au bon moment

Samsung fait ici deux choses très « 2026 » :

Transformer Samsung Wallet en interface universelle de la vie réelle (payer, voyager, ouvrir sa voiture… et désormais sa porte). Parier sur les standards plutôt que sur l’exclusivité, au moment où la maison connectée tente enfin de s’unifier autour de Matter — Aliro apparaissant comme son équivalent « accès & serrures ».

Le seul frein, comme souvent, sera l’adoption côté fabricants de serrures : au début, le catalogue « Aliro-ready » sera limité, puis s’étoffera à mesure que les nouvelles gammes arriveront.