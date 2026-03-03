Gemini for Home : Les 4 correctifs qui sauvent votre maison connectée

Gemini for Home a beau être plus « intelligent » sur le papier, il a surtout agacé sur un point très basique : la prédictibilité. Google l’a visiblement entendu. Anish Kattukaran (CPO de Gemini for Home) explique que l’équipe a été « têtes baissées » sur des améliorations issues des retours utilisateurs, et plusieurs correctifs commencent à se déployer à travers Gemini for Home, l’app Google Home, les automatisations et certains appareils.

« Éteins la cuisine » : enfin interprété comme « Éteins les lumières »

C’est la correction la plus attendue, et la plus concrète. Jusqu’ici, une commande du type « Éteins la cuisine » pouvait couper tout ce qui était associé à la pièce — prises, accessoires, parfois des appareils qu’on préfère laisser allumés (routeur, frigo connecté, etc.). Désormais, Google dit que Gemini isole mieux l’intention : la commande vise les lumières plutôt que l’ensemble des objets du « groupe de la cuisine ».

C’est un détail qui change tout : dans une maison équipée, un assistant vocal n’a pas le droit d’être « créatif ».

Fin des regroupements aléatoires des appareils « non assignés »

Deuxième irritant majeur : les objets mal rangés (ou pas rangés du tout) dans Google Home. Google indique que les appareils non assignés ne seront plus entraînés dans des requêtes de pièce ou des demandes génériques de manière inattendue. En clair : si un dispositif n’a pas de pièce, Gemini arrête de le deviner… et d’agir à côté.

« Maison entière » plus intelligent, surtout si vous gérez plusieurs logements

Google améliore aussi la logique de contexte : des commandes comme « Éteins toutes les lumières » devraient s’appliquer à la maison où vous êtes, plutôt que de risquer d’éteindre des lumières dans une résidence secondaire ou chez un proche que vous administrez aussi.

C’est typiquement le genre de fix qui ne fait pas rêver… mais qui évite des scènes absurdes.

Le vrai fond du sujet : Gemini devient moins « IA », plus « assistant »

Derrière ces changements, Google ajuste une philosophie : dans la maison connectée, on ne demande pas de la poésie — on demande un comportement stable. Ces correctifs montrent que Gemini se réoriente vers une compréhension plus sémantique des intentions (« cuisine » = lumière par défaut) et une meilleure hygiène de ciblage (pièces, appareils non assignés, multi-maisons).

La même vague de mises à jour inclut aussi une nouveauté plus spectaculaire : Live Search, où Gemini peut répondre à des questions à partir d’un flux caméra en direct (ex. « y a-t-il une voiture dans l’allée ? »). Mais, ce volet est associé au plan Google Home Premium Advanced.

Si vous avez pesté contre les commandes de pièce qui « débordent », c’est exactement ce que Google corrige en priorité. L’effet le plus important est psychologique : la maison connectée redevient un endroit où l’on peut parler sans peur que tout parte de travers. Le reste (automatisations, réseaux, serrures, caméra IA) complète le tableau, mais le vrai progrès, c’est la baisse de friction au quotidien.