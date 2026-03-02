Accueil » MWC 2026 : Lenovo aligne ses nouveaux Yoga, IdeaPad et Legion… et installe Qira comme fil conducteur

Lenovo a profité du MWC 2026 pour faire ce qu’il sait faire mieux que la plupart : segmenter proprement. Une machine pour créer, une pour travailler léger, une pour produire (et dessiner) en mobilité, une pour jouer — le tout relié par une même idée : l’IA doit être partout, mais surtout cohérente.

Au centre du dispositif, Lenovo Qira, une « Personal Ambient Intelligence » pensée pour traverser PC, tablette, smartphone et wearables, sans se limiter à une appli de chatbot.

Lenovo : Une gamme grand public pensée par usages

Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition : le convertible qui veut devenir un vrai carnet de création

Le Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition (14″, 11) cible frontalement les créateurs : OLED 14 pouces 2,8K PureSight Pro, jusqu’à 1100 nits, couverture complète des espaces DCI-P3/Adobe RGB/sRGB, et un Yoga Pen Gen 2 (AES 3.0) intégré à l’expérience.

L’élément intelligent s’appelle Canvas Mode : avec l’étui du stylet fixé magnétiquement, l’écran s’incline légèrement une fois replié pour offrir un angle plus confortable en prise de notes ou dessin.

Côté châssis et I/O, Lenovo joue la carte « créateur sérieux » : Thunderbolt 4, HDMI 2,1 FRL, et un ensemble audio particulier avec deux tweeters dans la charnière + deux woofers.

Dispo EMEA : mars 2026, à partir de 1799 €.

Yoga Pro 7a : la création « Copilot+ PC » avec la logique de mémoire unifiée

Le Yoga Pro 7a (15″, 11) est l’une des machines les plus révélatrices de la stratégie 2026 : AMD Ryzen AI Max+ et mémoire unifiée (CPU et GPU qui partagent jusqu’à 128 Go de RAM), avec l’objectif de rendre les workflows créatifs accélérés par l’IA plus fluides, sans dépendre d’une carte graphique dédiée classique.

Lenovo ajoute un vrai twist « créateur » : un Force Pad signé Wacom qui sert de surface de dessin, et désactive le touchpad quand le stylet est actif. Et pour tenir les charges lourdes, la marque annonce un refroidissement capable de jusqu’à 95W de TDP, avec un mode de fonctionnement descendu à 22 dB.

Dispo EMEA : juin 2026, à partir de 2499 €.

Legion 7a : le laptop gamer qui mise sur l’efficience plutôt que la brique GPU

La Legion 7a (15″, 11) adopte la même idée de mémoire unifiée, mais cette fois pour le jeu : Ryzen AI Max+ + Radeon intégrée, sans GPU dédié, avec la promesse d’un meilleur équilibre performance/efficacité… surtout sur batterie.

Lenovo insiste aussi sur l’optimisation temps réel via Lenovo AI Engine+, et sur une portabilité rarement prioritaire dans cette catégorie (châssis alu, 1,65 kg annoncé).

Dispo EMEA : juin 2026, à partir de 2000 €.

IdeaPad Slim 5i Ultra : le « thin & light » qui assume la productivité

Le IdeaPad Slim 5i Ultra (14″, 11) se pose comme un portable du quotidien mais sans compromis sur le confort moderne : Intel Core Ultra, châssis métal, options OLED/IPS 120 Hz, et une batterie annoncée pour jusqu’à ~20 heures de lecture vidéo, avec Rapid Charge Boost (15 min pour ~2 h d’usage).

Dispo EMEA : juin 2026, à partir de 899 €.

IdeaPad Slim 3i : grand écran, usage simple, autonomie comme argument

En face, l’IdeaPad Slim 3i (17″, 11) assume une proposition « études/streaming/multitâche » : grand 17″ FHD, Dolby Audio, et charge rapide.

Dispo EMEA : juin 2026, à partir de 799 €.

Qira : l’IA comme couche système, pas comme appli

Lenovo ne vend pas Qira comme un assistant de plus. Le discours est celui d’une intelligence ambiante, intégrée au système, capable de conserver la continuité entre appareils, et d’agir via des « points d’entrée » naturels (voix, touche dédiée, interface persistante).

Surtout, Lenovo annonce une mise en route très concrète : déploiement « dans les prochaines semaines » sur plus de 20 PC Lenovo (Yoga, IdeaPad, Legion, ThinkPad) via OTA et préinstallations, avec une première vague de 6 langues sur 9 régions, dont le français (France).

Ce que Lenovo dit vraiment à la MWC 2026

Derrière les références produits, Lenovo trace une ligne nette :

Le hardware devient « spécialisé par usage », mais l’expérience doit rester unifiée (Qira comme colle logicielle).

La mémoire unifiée (Ryzen AI Max+) est une réponse à un vrai problème : accélérer l’IA et la création sans exploser consommation et chauffe, en particulier hors secteur.

Et Lenovo tente quelque chose d’assez rare : faire en sorte que l’IA soit moins un sticker « Copilot+ » et davantage une continuité d’actions (résumer, organiser, reprendre un travail, transcrire) qui suit l’utilisateur d’un appareil à l’autre.

Si Qira tient ses promesses — et surtout si l’exécution est aussi fluide que le récit — Lenovo pourrait réussir un move discret mais puissant : rendre « l’IA du quotidien » moins spectaculaire… et beaucoup plus utile.