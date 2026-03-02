MWC 2026 : Qualcomm dévoile le Wi-Fi 8 et le Bluetooth 7 avec FastConnect 8800

À peine le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 commencent-ils à se démocratiser que Qualcomm change déjà d’altitude. Le 2 mars 2026, au MWC 2026 de Barcelone, le fondeur a officialisé le Qualcomm FastConnect 8800, présenté comme la première puce de connectivité mobile à réunir Wi-Fi 8, Bluetooth 7, UWB 802.15.4ab et Thread 1.5 dans un seul composant.
Et surtout : Qualcomm annonce des produits attendus « plus tard cette année », signe que le Wi-Fi 8 n’est plus un simple chapitre de roadmap.
Wi-Fi 8 : moins « benchmark », plus fiabilité — mais Qualcomm pousse aussi la vitesse
Sur le papier, FastConnect 8800 a un objectif double : améliorer la robustesse (le « ressenti ») tout en affichant des chiffres spectaculaires.
La nouveauté la plus structurante, c’est une radio 4×4 (au lieu du 2×2 standard des plateformes précédentes comme FastConnect 7900). Qualcomm affirme que ce choix rend possibles des gains de débit « à deux chiffres », et annonce un pic à 11,6 Gbit/s, ainsi qu’une portée jusqu’à 3× supérieure à celle de ses puces actuelles (dans des conditions théoriques).
Important : Qualcomm reconnaît implicitement que ces chiffres sont des maxima « PHY ». Dans le monde réel, la congestion, les murs, le routeur, la bande utilisée et l’environnement radio feront la différence. Mais le message marketing est clair : le Wi-Fi 8 n’est pas là pour « un peu mieux », il vise un saut perceptible.
Et pour la partie Wi-Fi 8 elle-même, Qualcomm met en avant de nouvelles capacités comme Extended Long Range (ELR), pensée pour améliorer la portée et la stabilité dans des scénarios difficiles.
Bluetooth 7 : le vrai pivot, c’est l’audio (et les usages « multi-appareils »)
Le FastConnect 8800 ne se contente pas de « cocher » Bluetooth 7 : Qualcomm insiste sur un mode Bluetooth High Data Throughput, qui ferait grimper le débit de 2 Mb/s à 7,5 Mb/s.
Pourquoi ça compte ? Parce que cela s’aligne sur toute la stratégie audio de Qualcomm :
- compatibilité XPAN (Expanded Personal Area Network) pour étendre la portée et la continuité, notamment en s’appuyant sur d’autres liens que le Bluetooth classique selon les implémentations,
- support Bluetooth LE Audio,
- intégration à Snapdragon Sound (aptX Lossless / Adaptive/Voice sur appareils compatibles).
En filigrane, Qualcomm pousse une vision : demain, l’audio « haut de gamme » ne se jouera pas seulement sur le codec, mais sur la résilience de la liaison (latence, portée, stabilité, interférences), surtout dans un monde où l’on passe sans cesse du smartphone au PC, à la tablette, à la TV.
UWB + Thread 1.5 : la connectivité devient une brique de maison connectée (et de proximité)
Le fait d’intégrer UWB 802.15.4ab et Thread 1.5 dans la même puce que Wi-Fi/Bluetooth est loin d’être anecdotique : cela positionne FastConnect 8800 comme un « hub radio » pour des usages qui dépassent le smartphone :
- UWB : clés numériques, localisation fine, interactions de proximité plus fiables.
- Thread 1.5 : un pas de plus vers des appareils mobiles capables d’interagir nativement avec des écosystèmes domotiques modernes (souvent en toile de fond de Matter/Thread).
Aujourd’hui, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’appuie sur le modem X85 et FastConnect 7900. Plusieurs observateurs estiment logique de voir le FastConnect 8800 migrer vers une future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6, potentiellement avec le nouveau modem Snapdragon X105 annoncé en parallèle — mais ce n’est pas confirmé.
Qualcomm donne néanmoins un repère calendaire : des puces FastConnect et des « Dragonwing » orientées connectivité/IA avec Wi-Fi 8 devraient apparaître dans des produits grand public à partir de fin 2026 (selon les gammes et catégories).
Wi-Fi 8 sur mobile, c’est surtout une réponse à l’ère « always-on »
Le Wi-Fi 8 sur smartphone n’est pas qu’une course au débit. C’est une réponse à trois tendances lourdes :
- Le cloud (et l’IA) adore la stabilité : une liaison qui décroche moins, c’est un usage plus fluide, même à débit « normal ».
- L’audio devient une plateforme : écouteurs premium, gaming, visio, multipoint… le Bluetooth ne peut plus se contenter d’être « assez bon ».
- Le téléphone redevient un nœud domestique : UWB et Thread transforment le mobile en télécommande de proximité et en passeport pour l’écosystème de la maison connectée.
En clair, FastConnect 8800 n’annonce pas seulement « le Wi-Fi 8″. Il formalise une idée : la connectivité est redevenue un argument de performance, au même titre que le CPU ou l’écran — parce que nos usages, eux, sont désormais en permanence connectés.