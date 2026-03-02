Accueil » MWC 2026 : Qualcomm dévoile le Wi-Fi 8 et le Bluetooth 7 avec FastConnect 8800

MWC 2026 : Qualcomm dévoile le Wi-Fi 8 et le Bluetooth 7 avec FastConnect 8800

MWC 2026 : Qualcomm dévoile le Wi-Fi 8 et le Bluetooth 7 avec FastConnect 8800

À peine le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6 commencent-ils à se démocratiser que Qualcomm change déjà d’altitude. Le 2 mars 2026, au MWC 2026 de Barcelone, le fondeur a officialisé le Qualcomm FastConnect 8800, présenté comme la première puce de connectivité mobile à réunir Wi-Fi 8, Bluetooth 7, UWB 802.15.4ab et Thread 1.5 dans un seul composant.

Et surtout : Qualcomm annonce des produits attendus « plus tard cette année », signe que le Wi-Fi 8 n’est plus un simple chapitre de roadmap.

Wi-Fi 8 : moins « benchmark », plus fiabilité — mais Qualcomm pousse aussi la vitesse

Sur le papier, FastConnect 8800 a un objectif double : améliorer la robustesse (le « ressenti ») tout en affichant des chiffres spectaculaires.

La nouveauté la plus structurante, c’est une radio 4×4 (au lieu du 2×2 standard des plateformes précédentes comme FastConnect 7900). Qualcomm affirme que ce choix rend possibles des gains de débit « à deux chiffres », et annonce un pic à 11,6 Gbit/s, ainsi qu’une portée jusqu’à 3× supérieure à celle de ses puces actuelles (dans des conditions théoriques).

Important : Qualcomm reconnaît implicitement que ces chiffres sont des maxima « PHY ». Dans le monde réel, la congestion, les murs, le routeur, la bande utilisée et l’environnement radio feront la différence. Mais le message marketing est clair : le Wi-Fi 8 n’est pas là pour « un peu mieux », il vise un saut perceptible.

Et pour la partie Wi-Fi 8 elle-même, Qualcomm met en avant de nouvelles capacités comme Extended Long Range (ELR), pensée pour améliorer la portée et la stabilité dans des scénarios difficiles.

Bluetooth 7 : le vrai pivot, c’est l’audio (et les usages « multi-appareils »)

Le FastConnect 8800 ne se contente pas de « cocher » Bluetooth 7 : Qualcomm insiste sur un mode Bluetooth High Data Throughput, qui ferait grimper le débit de 2 Mb/s à 7,5 Mb/s.

Pourquoi ça compte ? Parce que cela s’aligne sur toute la stratégie audio de Qualcomm :

compatibilité XPAN (Expanded Personal Area Network) pour étendre la portée et la continuité, notamment en s’appuyant sur d’autres liens que le Bluetooth classique selon les implémentations,

support Bluetooth LE Audio,

intégration à Snapdragon Sound (aptX Lossless / Adaptive/Voice sur appareils compatibles).

En filigrane, Qualcomm pousse une vision : demain, l’audio « haut de gamme » ne se jouera pas seulement sur le codec, mais sur la résilience de la liaison (latence, portée, stabilité, interférences), surtout dans un monde où l’on passe sans cesse du smartphone au PC, à la tablette, à la TV.

UWB + Thread 1.5 : la connectivité devient une brique de maison connectée (et de proximité)

Le fait d’intégrer UWB 802.15.4ab et Thread 1.5 dans la même puce que Wi-Fi/Bluetooth est loin d’être anecdotique : cela positionne FastConnect 8800 comme un « hub radio » pour des usages qui dépassent le smartphone :

UWB : clés numériques, localisation fine, interactions de proximité plus fiables.

Thread 1.5 : un pas de plus vers des appareils mobiles capables d’interagir nativement avec des écosystèmes domotiques modernes (souvent en toile de fond de Matter/Thread).

Aujourd’hui, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 s’appuie sur le modem X85 et FastConnect 7900. Plusieurs observateurs estiment logique de voir le FastConnect 8800 migrer vers une future plateforme Snapdragon 8 Elite Gen 6, potentiellement avec le nouveau modem Snapdragon X105 annoncé en parallèle — mais ce n’est pas confirmé.

Qualcomm donne néanmoins un repère calendaire : des puces FastConnect et des « Dragonwing » orientées connectivité/IA avec Wi-Fi 8 devraient apparaître dans des produits grand public à partir de fin 2026 (selon les gammes et catégories).

Wi-Fi 8 sur mobile, c’est surtout une réponse à l’ère « always-on »

Le Wi-Fi 8 sur smartphone n’est pas qu’une course au débit. C’est une réponse à trois tendances lourdes :

Le cloud (et l’IA) adore la stabilité : une liaison qui décroche moins, c’est un usage plus fluide, même à débit « normal ». L’audio devient une plateforme : écouteurs premium, gaming, visio, multipoint… le Bluetooth ne peut plus se contenter d’être « assez bon ». Le téléphone redevient un nœud domestique : UWB et Thread transforment le mobile en télécommande de proximité et en passeport pour l’écosystème de la maison connectée.

En clair, FastConnect 8800 n’annonce pas seulement « le Wi-Fi 8″. Il formalise une idée : la connectivité est redevenue un argument de performance, au même titre que le CPU ou l’écran — parce que nos usages, eux, sont désormais en permanence connectés.