MWC 2026 : Xiaomi lance 5 nouvelles trottinettes Electric Scooter 6

Au MWC 2026, Xiaomi ne s’est pas contenté de mettre ses smartphones sous les projecteurs. La marque déploie aussi une nouvelle génération de mobilité urbaine : la gamme Xiaomi Electric Scooter 6, cinq modèles qui se ressemblent beaucoup… mais qui ne racontent pas du tout la même histoire une fois qu’on regarde les roues, la suspension, les freins, l’autonomie et le poids.

L’idée est limpide : occuper tous les budgets sans diluer l’identité visuelle. Et surtout, rendre la montée en gamme « logique » : plus on monte, plus on gagne en confort, en endurance, et en sérénité de freinage.

Electric Scooter 6 Lite : le ticket d’entrée pour la ville courte

La Electric Scooter 6 vise les trajets simples : petits parcours, trottoirs imparfaits, gabarits légers, usage occasionnel. Xiaomi annonce une autonomie jusqu’à 25 km, avec un moteur donné pour 300 W nominal/500 W en pic.

Pour rester léger, il fait des choix : pneus plus petits (10 pouces) et suspension avant seulement.

Prix Europe : 329,99 €.

Pour qui ? Si vous voulez une trottinette « première mobilité » (métro + dernier kilomètre, petites distances, stockage facile), c’est la porte d’entrée.

Electric Scooter 6 : le « vrai » modèle équilibré

La Electric Scooter 6 représente le milieu de gamme rationnel : Xiaomi met en avant des pneus 12 pouces tubeless (meilleure stabilité, plus de confort sur routes imparfaites) et un moteur donné pour 400 W nominal/800 W pic.

La marque annonce une autonomie jusqu’à 45 km selon conditions.

Prix Europe : 399,99 €.

Pour qui ? Le commuter urbain qui veut un produit sérieux, sans basculer dans les modèles lourds.

Electric Scooter 6 Pro : plus « rugged », plus haut, plus grip

La Electric Scooter 6 Pro pousse l’approche « robustesse » : pneus 12 pouces plus typés, garde au sol plus généreuse, et un pic de puissance qui monte à 1 000 W (moteur 400 W nominal). Xiaomi annonce jusqu’à 50 km d’autonomie.

Prix Europe : 549,99 €.

Pour qui ? Ceux qui roulent sur un bitume imparfait, alternent ville et chemins « propres », ou veulent un châssis plus rassurant.

Electric Scooter 6 Max : l’urbain premium, et l’argument inattendu « Find My »

La Electric Scooter 6 Max est pensé comme le commuter premium : Xiaomi annonce jusqu’à 70 km d’autonomie, un moteur à 1 100 W en pic, et surtout un équipement « confort + sécurité » plus sérieux. Elle embarque aussi un écran TFT couleur 3 pouces.

La petite surprise, c’est l’intégration Apple Find My, qui permet de localiser la trottinette via l’app « Localiser » sur iPhone — une approche très « anti-vol » dans l’esprit (même si ça ne remplace ni cadenas ni assurance).

Prix Europe : 649,99 €.

Pour qui ? Les gros rouleurs urbains, ceux qui veulent une autonomie confortable et des fonctionnalités « véhicule connecté ».

Electric Scooter 6 Ultra : la vitrine cross-terrain (et l’engin qui assume son poids)

Enfin, la Electric Scooter 6 Ultra, c’est le haut de la pyramide : Xiaomi met en avant un moteur 500 W nominal/1 200 W en pic, 45 Nm de couple, une capacité à grimper des pentes jusqu’à 25 %, et une autonomie annoncée jusqu’à 75 km.

Le modèle est aussi donné pour 33,7 kg et une charge jusqu’à 140 kg : ce n’est plus une trottinette « à porter », c’est une trottinette « à vivre ».

Elle reprend les marqueurs premium : écran 3 pouces, app Xiaomi Home, et Apple Find My.

Prix Europe : 799,99 €.

Pour qui ? Ceux qui veulent un maximum de stabilité, de puissance et de confort — et qui acceptent l’encombrement.

Xiaomi ne vend pas « une » trottinette, mais un escalier d’usages

Cette gamme est construite comme un menu :

Lite : mobilité courte, simplicité, poids contenu.

6 / Pro : la zone « meilleur compromis », où la taille de roues et la puissance deviennent visibles au quotidien.

Max/Ultra : l’entrée dans un usage quasi-quotidien, où l’autonomie longue et les features (écran, Find My) vendent une forme de tranquillité.

Le point clé, c’est que Xiaomi assume un choix : plus on monte, plus on gagne en capacité et en stabilité… mais plus on s’éloigne de la portabilité. C’est exactement le dilemme de la mobilité urbaine en 2026 : la trottinette légère est pratique à transporter, la trottinette « sérieuse » est agréable à utiliser.