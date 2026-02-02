Accueil » Apple AirTag 2 : plus de portée, plus de bruit… et une sécurité enfin renforcée

Apple AirTag 2 : plus de portée, plus de bruit… et une sécurité enfin renforcée

Après cinq ans de quasi-statu quo, le AirTag revient avec une mise à jour qui ressemble moins à une révolution qu’à une correction de trajectoire. Et pourtant, c’est peut-être la plus importante : ce AirTag 2 de nouvelle génération ne se contente pas de « mieux retrouver », elle cherche aussi à mieux se faire entendre — au sens propre — pour réduire les détournements.

Le nouvel AirTag a été officialisé le 26 janvier 2026, avec des livraisons et une disponibilité en boutique annoncées « plus tard dans la semaine », selon le communiqué de lancement.

D’après Bloomberg, l’appareil était prêt depuis un moment, mais la marque aurait attendu d’avoir suffisamment de stock pour éviter une transition brouillonne entre anciennes et nouvelles références.

Sur la fiche, Apple joue une partition très « itérative », mais avec trois améliorations concrètes :

Une puce Ultra Wideband de 2e génération pour une recherche de précision annoncée jusqu’à 50 % plus loin que la génération précédente.

Un Bluetooth amélioré qui étend la portée de détection via le réseau Localiser.

Un haut-parleur 50 % plus puissant, avec une nouvelle sonorité, pensé pour être audible « à deux fois plus loin » dans certains cas d’usage.

Côté prix, Apple ne bouge pas : 35 euros l’unité, 119 euros le pack de quatre.

À noter aussi : le AirTag 2 nécessite iOS 26 (ou iPadOS 26) et la recherche de précision depuis une montre arrive officiellement, mais seulement avec les modèles compatibles et une version récente de watchOS.

Apple AirTag 2 : La vraie « nouveauté » est une réponse au problème d’origine

Le point le plus intéressant n’est pas la portée. C’est la sécurité.

Plusieurs démontages et analyses indiquent que Apple a rendu le haut-parleur nettement plus difficile à retirer, là où la première génération pouvait être modifiée pour devenir quasi muette — un angle mort exploité pour des usages de traque indésirable.

Ce n’est pas une barrière absolue (des démontages suggèrent qu’un bricoleur motivé peut encore intervenir), mais c’est un signal clair : Apple ne veut plus d’un AirTag « silencieux » obtenu en quelques secondes. Et, c’est cohérent avec le discours officiel : Apple martèle ses protections « de lutte contre le harcèlement » (alertes multiplateformes, identifiants Bluetooth qui changent fréquemment, chiffrement de bout en bout côté réseau Localiser).

En creux, le AirTag 2 raconte surtout une chose : la catégorie des trackers est devenue politique. Entre pression médiatique, inquiétudes des autorités, et concurrence de plus en plus structurée, Apple n’a plus le luxe de l’innocence. Le AirTag devait rester un accessoire. Il est devenu un symbole.

Faut-il remplacer ses AirTag ?

Si vous avez déjà des AirTag de première génération pour des usages simples (clés, sac, valise), rien n’oblige à tout renouveler. Mais si vous cherchez le meilleur combo portée + précision + audibilité, ou si l’idée d’un produit « moins détournable » compte vraiment, le AirTag 2 est la version la plus cohérente à acheter aujourd’hui — parce qu’il s’attaque enfin à la critique la plus légitime.