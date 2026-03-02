Samsung étend la connectivité satellite sur Galaxy, dont la série Galaxy S26 : opérateurs, pays, fonctions et limites

Samsung officialise une nouvelle étape dans la normalisation du satellite sur smartphone : la marque étend ses capacités de communication satellite à davantage de Galaxy compatibles, dont la gamme Galaxy S26, au rythme de la disponibilité des opérateurs, des autorisations réglementaires et des mises à jour logicielles.

L’ambition est simple : garantir un minimum de connectivité — messagerie, données essentielles, assistance d’urgence — quand le réseau mobile « classique » disparaît.

Depuis 2025, Samsung avait déjà amorcé le sujet sur une partie de son parc Galaxy. En 2026, le discours change : la connectivité satellite n’est plus un bonus de fiche technique, mais une brique d’infrastructure destinée à accompagner la montée en puissance des usages IA et des services critiques. Samsung le formule d’ailleurs comme une extension logique de son « legacy » télécom et d’une collaboration ouverte avec des partenaires mondiaux.

Ce que permet la communication satellite sur un Galaxy S26

Samsung décrit une approche « en couches », déployée selon les marchés :

Assistance d’urgence (eSOS / T911 selon pays et opérateurs)

Messages texte hors couverture cellulaire

Accès à des données « essentielles » (connectivité légère)

Compatibilité : certains Galaxy flagships (à partir de la série S21 selon les partenaires) et une sélection de Galaxy A — à condition d’avoir le bon modèle et une version logicielle compatible.

L’élément important : Samsung insiste sur le fait que ce n’est pas un interrupteur universel. Le satellite dépend d’un trio très concret : l’opérateur, le cadre légal, et la couche logicielle.

Où ça arrive : États-Unis, Europe, Japon (avec des nuances très opérateur-dépendantes)

États-Unis :

T-Mobile : T911 + texte + données via « T-Satellite » et Starlink, pour certains Galaxy (flagships et Galaxy A) sortis après la série S21.

Verizon : eSOS + messages sur les flagships à partir de la série S25 (selon la communication Samsung).

AT&T : Samsung indique travailler avec l’opérateur pour une prise en charge à venir.

Europe :

Virgin Media O2 (Royaume-Uni) : activation progressive sur certains Galaxy ; O2 vient de lancer un service satellite-to-mobile grand public s’appuyant sur Starlink, avec un démarrage annoncé sur des appareils Samsung « récents ».

MasOrange (Espagne) : Samsung annonce des tests à partir de mars.

Vodafone : partenariat en cours, déploiement variable selon pays.

Japon :

KDDI : depuis 2025, texte + data et ETWS (alertes séisme/tsunami) sur certains Galaxy (S22 et plus récents) et une partie de la série A.

SoftBank & NTT docomo : disponibilité annoncée sur une sélection d’appareils à partir de 2026, au gré des calendriers opérateurs.

La vraie nouveauté, c’est la « mise à l’échelle »

Ce qui mérite attention n’est pas seulement l’ajout d’une fonction, mais la façon dont Samsung l’encadre : le satellite comme filet de sécurité, pas comme réseau alternatif permanent : on parle de continuité « essentielle », pas de streaming en pleine montagne. En outre, Samsung ne « débloque » pas tout seul la fonctionnalité ; l’expérience dépend des accords commerciaux et des infrastructures (Starlink côté T-Mobile/O2, initiatives locales au Japon, etc.). Et, cela à un effet 2026 très concret : la série Galaxy S26 devient la vitrine où Samsung peut dire « oui, nous y sommes », mais l’essentiel se joue sur la disponibilité réelle, pays par pays, modèle par modèle.

Et, en filigrane, Samsung tente de transformer la connectivité satellite en couche de confiance : utile quand ça compte (urgence, continuité), et suffisamment intégrée pour ne pas être un gadget.