Microsoft lance Copilot Tasks : l’assistant qui ne répond plus, il exécute

Microsoft lance Copilot Tasks : l’assistant qui ne répond plus, il exécute

Microsoft vient de franchir une étape que l’industrie promet depuis deux ans : passer du chatbot « qui explique » à l’agent « qui fait ». Avec Copilot Tasks, dévoilé en research preview, l’assistant n’est plus seulement un générateur de texte ou de recommandations.

Il devient un opérateur capable d’enchaîner des actions multi-étapes sur le Web — via son propre ordinateur et son propre navigateur — pendant que vous passez à autre chose.

Le changement est moins cosmétique que philosophique : au lieu de vous produire un plan que vous devez ensuite exécuter, Copilot Tasks vise à vous rendre un résultat terminé. Microsoft réserve pour l’instant la fonction à un petit groupe, avec une montée en charge « dans les prochaines semaines », et une liste d’attente déjà ouverte.

Ce que Copilot Tasks sait faire : des « corvées » numériques, pas des démos

Microsoft a volontairement pris des exemples qui ressemblent à la vraie vie — pas à une keynote.

  • Trier et préparer : remonter les emails urgents le soir avec des brouillons de réponse.
  • Nettoyer : se désabonner des newsletters inutiles.
  • Surveiller : suivre des annonces immobilières chaque semaine et même réserver des visites.
  • Produire : transformer des emails et pièces jointes en présentations ou supports.
  • Optimiser : monitorer des prix d’hôtel et relancer une réservation quand ça baisse.

Ce qui frappe, c’est l’ambition « workflow » : Copilot Tasks ne se contente pas d’un acte unique. Il s’inscrit dans la durée (récurrent), comme une mini-fonction « ops » de votre quotidien.

Comment ça marche : un agent avec son propre navigateur (et des garde-fous)

Le cœur technique, c’est ce « poste de travail » déporté : Copilot Tasks opère dans un environnement contrôlé côté Microsoft, avec un navigateur dédié, pour orchestrer des actions à travers des services Web.

Microsoft insiste sur un point : ce n’est pas un pilote automatique opaque. L’agent demande confirmation avant des actions sensibles (paiement, envoi, etc.), peut être mis en pause ou annulé et rend un rapport de ce qu’il a fait.

C’est la condition minimale pour que l’agentique ne déclenche pas de rejet : l’automatisation doit rester supervisable, sinon elle devient anxiogène.

La vraie bataille, c’est la confiance (et l’adoption)

Copilot Tasks arrive à un moment particulier : Microsoft pousse Copilot partout, mais l’adoption grand public reste un sujet, et l’entreprise doit prouver une utilité immédiatement perceptible. Sur ce terrain, « faire gagner du temps » avec des tâches terminées est un argument plus fort que « rédiger un texte un peu mieux ».

En filigrane, Microsoft répond aussi à une tendance plus large : les assistants IA se transforment en agents capables d’exécuter des parcours. Copilot Tasks, avec son navigateur autonome et ses jobs récurrents, est une tentative de rendre cette promesse… enfin tangible.

 

