Accueil » Razer Laptop Sleeve 16″ : La housse qui recharge votre iPhone et vos AirPods

Razer Laptop Sleeve 16″ : La housse qui recharge votre iPhone et vos AirPods

Razer Laptop Sleeve 16" : La housse qui recharge votre iPhone et vos AirPods

Razer vient de sortir un accessoire typiquement « 2026 » : pas indispensable, mais diablement pratique si ton bureau se trouve parfois… sur un banc, dans un train, ou au fond d’un café.

Voici ce que Razer vend vraiment avec cette housse à 89,99 euros.

La Razer Laptop Sleeve 16″ (version « Wireless Charging ») est une housse pour PC jusqu’à 16 pouces, avec deux zones de charge sans fil intégrées dans le rabat :

Qi 2/MagSafe-compatible jusqu’à 15 W pour un smartphone

jusqu’à 5 W pour des écouteurs (ou un petit accessoire)

L’idée : tu poses ton laptop, tu ouvres le rabat, et tu transformes ta housse en mini station de charge.

Razer Laptop Sleeve 16″ : Les détails qui comptent

Cette housse est alimentée en USB-C. Autrement dit, elle n’a pas de batterie interne, elle se nourrit d’une source externe (ton laptop, un chargeur, une batterie externe). Razer indique une entrée jusqu’à 30 W pour de meilleures performances.

Son point faible est qu’elle pèse environ 410 g (c’est le prix à payer pour l’électronique et les bobines).

Côté protection, l’intérieur est en microfibre et se vante de bords renforcés. De plus, la housse est assez fine pour servir de « tapis » sous le laptop pour éviter les rayures.

Le vrai « mais » : ton laptop ne fournira pas toujours assez de jus

Razer fournit un câble USB-C, et tu peux théoriquement alimenter la charge depuis ton ordinateur. Sauf que tous les ports USB-C ne délivrent pas assez pour charger deux appareils au débit max (15 W + 5 W) tout en restant stable.

Dans les faits, tu auras de meilleurs résultats avec un chargeur USB-C PD ou une batterie externe capable de sortir ~30 W.

Est-ce que c’est « justifiable » ? Ça dépend de ton usage :