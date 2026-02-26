Accueil » Nothing Headphone (a) : design jaune éclatant et lancement officiel le 5 mars 2026

Le 5 mars 2026, à Londres, Nothing remet la machine en route. L’événement « Built Different » ne se limitera pas aux Nothing Phone (4a) : la marque a confirmé l’arrivée d’un nouveau casque, sobrement baptisé Nothing Headphone (a).

Et à en juger par les premiers teasers, l’objectif est clair : démocratiser l’esthétique Nothing sans renoncer à l’identité visuelle qui a fait son succès.

Nothing Headphone (a) : Une version plus accessible… sans trahir l’ADN

Le teaser officiel dévoile une finition jaune vif, cerclée d’un contour texturé à l’aspect métallique, avec la typographie dot-matrix signature de la marque. Un parti pris assumé : la gamme « (a) » sera expressive, colorée, presque ludique.

Pour atteindre un tarif plus agressif que celui du Nothing Headphone (1), la marque opterait pour une coque en polycarbonate plutôt qu’un châssis plus premium. Un compromis stratégique, mais cohérent avec la philosophie de la série « (a) » : rendre le design iconique plus accessible.

Certification et calendrier : lancement imminent

Le modèle B186 a récemment été repéré sur la base de certification IMDA à Singapour — un passage obligé avant commercialisation. Selon les informations disponibles, le 5 mars marquera le début d’ouverture des précommandes, tandis que le 12 mars marquera sa disponibilité générale.

Les coloris évoqués incluent : Jaune (confirmé par teaser), Rose (pour aller avec le futur Phone [4a]), Noir et Blanc.

Nothing semble vouloir faire du casque un objet de style autant qu’un accessoire audio.

Nothing consolide sa stratégie « design first »

Depuis son lancement, Nothing joue une partition précise :

Créer un langage visuel immédiatement reconnaissable. Segmenter en deux niveaux — flagship et « (a) » — sans diluer l’identité. Attirer une clientèle jeune, sensible au design, mais attentive au prix.

Le Headphone (a) s’inscrit parfaitement dans cette logique. Là où le marché des casques milieu de gamme est dominé par des produits sobres, souvent interchangeables, Nothing parie sur la différenciation visuelle.

Reste la vraie question : le son suivra-t-il la promesse esthétique ? Car sur le segment des casques ANC abordables, la concurrence est dense. Si Nothing parvient à équilibrer signature audio, réduction de bruit et autonomie solide, le Headphone (a) pourrait devenir un best-seller lifestyle.

Le 5 mars s’annonce stratégique pour Nothing. Entre le Phone (4a) et ce nouveau casque, la marque londonienne tente de consolider son territoire : celui d’une tech expressive, accessible et immédiatement reconnaissable.

Un pari audacieux — mais cohérent avec son ADN.