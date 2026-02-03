Accueil » Nothing Headphone (a) : un casque moins cher à 159 €, couleurs et date de lancement évoquées

Après avoir acté — officiellement — une pause sur le marché « flagship » en 2026, Nothing semble vouloir déplacer son énergie vers des produits plus abordables… sans lâcher l’audio. Une nouvelle fuite évoque un Nothing Headphone (a), pensé comme une porte d’entrée « moins premium, plus grand public » face au Headphone (1).

Cette semaine, Nothing a confirmé qu’il n’y aurait pas de smartphone haut de gamme en 2026 : la gamme existante continuerait à jouer le rôle de vitrine, pendant que la marque se concentre sur des modèles plus accessibles, dont la série Phone (4a).

Carl Pei justifie ce choix par une idée simple : ne pas sortir un « flagship annuel » si la marche n’est pas significative.

Dans ce cadre, l’arrivée d’un casque « (a) » est presque logique : Nothing semble vouloir densifier l’écosystème autour d’une promesse prix/design, plutôt que de courir derrière un calendrier de prestige.

Nothing Headphone (a) : prix agressif, couleurs pop, calendrier déjà calé

Selon Dealabs, Nothing préparerait un Nothing Headphone (a), attendu comme une alternative plus abordable au Headphone (1).

Les informations qui reviennent le plus clairement :

Prix : 159 € en Europe

Couleurs : Noir, Rose, Blanc, Jaune

Timing : annonce évoquée le 12 mars, avec précommandes le 5 mars.

Lancement : d’abord en Europe et « autres marchés », sans indication claire

À ce niveau de prix, Nothing se placerait sous une barrière psychologique importante : moins de 200 € pour un casque over-ear, un territoire où l’acheteur compare beaucoup… et pardonne peu.

Un Headphone (a) à 159 € ne peut pas être un simple « Headphone (1) en plastique »

Un point circule en toile de fond : le Headphone (a) pourrait être un Headphone (1) « rebrand » avec une construction plus simple. Mais, le positionnement tarifaire rend l’hypothèse difficile à tenir sans concessions nettes (matériaux, ANC, codecs, autonomie, accessoires, ou tuning sonore). La fuite elle-même reste prudente sur les specs.

Pour situer l’écart, le Nothing Headphone (1) est affiché à 299 € sur les canaux officiels, et met en avant : drivers 40 mm, ANC « jusqu’à 42 dB », Bluetooth 5.3, LDAC, multipoint, et une autonomie annoncée jusqu’à 80 h (selon conditions).

Donc, si Nothing veut que le Headphone (a) ait un sens, il devra probablement choisir une trajectoire : conserver le design mais simplifier l’intérieur (ANC moins ambitieux, moins de codecs, autonomie revue), ou conserver la base audio mais rogner sur les matériaux, la finition, et certaines fonctions avancées, ou… faire un pari plus audacieux : un casque « (a) » plus léger, plus fun, plus simple, assumé comme un produit de volume.

Le détail des quatre couleurs (dont jaune et rose) n’est pas anecdotique : il suggère un produit moins « studio », plus lifestyle — une manière de rendre l’over-ear Nothing plus désirable au-delà du cercle des fans de transparence.

Rien d’officiel encore

À ce stade, rien n’est officiel côté Nothing. Mais si les informations se confirment, le Headphone (a) pourrait devenir l’un des mouvements les plus stratégiques de la marque en 2026 : élargir l’audio avec un produit plus accessible, pendant que le smartphone haut de gamme marque une pause.

Et si Nothing réussit son coup, il pourrait imposer une idée très 2026 : dans un marché saturé de « premium », le vrai luxe, c’est parfois d’avoir un bon produit… au bon prix.