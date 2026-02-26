Accueil » MacBook 12,9 pouces à 599 dollars : Apple prépare son « Chromebook Killer » pour le 4 mars

Apple n’a jamais vraiment aimé le mot « entrée de gamme ». Pourtant, une nouvelle fuite venue de Weibo évoque un MacBook de 12,9 pouces positionné sous la barre des 1 000 dollars — un territoire que la marque n’a plus réellement occupé depuis le MacBook Air M1.

Mais pour descendre en prix, le géant à la pomme croquée pourrait alléger la fiche technique de façon inhabituelle. Et cette fois, les concessions ne seraient pas anecdotiques.

Un écran moins premium : adieu True Tone ?

Le premier sacrifice évoqué concerne l’affichage. Ce MacBook « abordable » ne proposerait pas la technologie True Tone, devenue quasi standard sur les machines Apple modernes. Autrement dit, pas d’ajustement automatique de la température des couleurs selon la lumière ambiante.

Autre point sensible : la luminosité. Là où le MacBook Air affiche 500 nits, ce nouveau modèle pourrait se contenter d’un panneau moins lumineux — un détail qui change tout en extérieur ou dans les environnements très éclairés.

Côté recharge, même logique : pas de charge rapide. Le temps pour atteindre 100 % pourrait être sensiblement plus long que sur les gammes Air et Pro.

Clavier, audio et SSD : la rationalisation continue

La fuite évoque aussi :

Clavier sans rétroéclairage

Absence de support pour casques haute impédance

SSD plus lent que sur les MacBook Air et Pro

Configurations 256 Go et 512 Go majoritaires, avec possiblement une version 128 Go orientée éducation

L’abandon du rétroéclairage serait particulièrement symbolique. Sur Mac, c’est presque un standard ergonomique. Le retirer enverrait un signal clair : ce modèle vise le prix avant le prestige.

Connectivité : MediaTek à la place des puces Apple ?

Autre élément intriguant : la possible intégration d’une puce Wi-Fi/Bluetooth MediaTek, analogue à celle de l’iPad d’entrée de gamme. Si cela se confirme, ce serait un choix stratégique fort : Apple sacrifierait l’uniformité de sa chaîne silicon pour contenir les coûts. Le pari serait alors simple — la majorité des utilisateurs ne percevra pas la différence.

Avec 8 Go de RAM, le modèle resterait compatible avec les exigences minimales d’Apple Intelligence. Mais, l’ensemble donnerait l’impression d’une machine calibrée au plus juste : assez puissante pour les usages quotidiens, mais clairement positionnée sous le MacBook Pro et les Air récents.

Apple prépare-t-elle son « Chromebook killer » ?

Stratégiquement, ce MacBook pourrait répondre à plusieurs objectifs :

Reprendre le terrain éducatif face aux Chromebooks. Offrir une porte d’entrée vers macOS à un public plus large. Maintenir les marges sur les modèles Air et Pro en créant un échelon inférieur très différencié.

Mais, Apple marche sur une ligne fine. Si le produit paraît trop « amputé », il pourrait nuire à la perception premium de la gamme. À l’inverse, s’il est bien équilibré, il pourrait devenir le nouveau best-seller étudiant.

Rendez-vous début mars ?

La rumeur coïncide avec un événement Apple évoqué pour le 4 mars dans plusieurs villes internationales. Si ce MacBook existe, c’est probablement là qu’il sera dévoilé — potentiellement aux côtés d’un iPhone 17e.

Pour l’instant, prudence : la source reste Weibo et les confirmations manquent. Mais si vous envisagez l’achat d’un MacBook, attendre quelques jours pourrait s’avérer judicieux.