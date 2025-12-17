Accueil » IG for TV : Instagram teste une application TV dédiée aux Reels sur Amazon Fire TV

Instagram franchit une nouvelle étape en sortant du smartphone. Le réseau social a annoncé ce mardi le lancement d’un test baptisé IG for TV, une nouvelle expérience pensée pour regarder les Reels directement sur un téléviseur. Le pilote débute aux États-Unis, exclusivement sur les appareils Amazon Fire TV.

Avec cette initiative, Meta cherche clairement à étendre l’usage d’Instagram au salon — un territoire jusqu’ici largement dominé par YouTube, et de plus en plus investi par TikTok.

Les Reels sur grand écran : une nouvelle bataille pour le temps d’attention

En amenant les Reels sur TV, Instagram tente de capter un moment clé : celui où l’utilisateur est installé sur son canapé, télécommande à la main. L’idée est simple : offrir une alternative rapide et addictive aux plateformes de streaming traditionnelles.

Vous regardez Netflix, mais vous n’avez pas l’énergie pour un film ou un épisode complet ? IG for TV veut devenir ce réflexe de zapping moderne, où l’on passe d’un contenu court à l’autre, comme on le ferait entre des chaînes.

Adam Mosseri, patron d’Instagram, l’a reconnu lors de l’événement Bloomberg Screentime : « Nous explorons la télévision. C’est une surface de plus en plus importante. Elle a été cruciale pour YouTube, et elle l’est devenue pour TikTok. Nous voulons trouver comment exister de manière convaincante sur tous les appareils pertinents ».

Il a même admis que ne pas avoir investi la TV plus tôt était une erreur, et qu’Instagram aurait dû s’y mettre « il y a quelques années déjà ».

Une expérience pensée pour le salon

IG for TV reprend les codes de Reels, mais les adapte à l’écran de télévision. Sur l’écran d’accueil, l’utilisateur découvre des collections horizontales personnalisées de vidéos. En sélectionnant un Reel :

la vidéo s’affiche en format vertical plein écran,

la légende apparaît sur un côté,

les statistiques d’engagement (likes, partages) sur l’autre.

La lecture est automatique, sans avoir besoin de faire défiler constamment. Il reste toutefois possible de passer manuellement au Reel suivant. Les interactions clés sont conservées : aimer, consulter les commentaires ou repartager un contenu.

Des Canaux pour structurer la découverte

Pour éviter un simple flux infini, Instagram mise sur des Canaux : des groupes de Reels organisés par thème, tendance ou centre d’intérêt. Selon Christine Pai, porte-parole d’Instagram : « Vous pouvez regarder des Reels des comptes que vous suivez, mais aussi des contenus populaires et recommandés en fonction de vos intérêts ».

Ces Canaux facilitent l’exploration de catégories comme la comédie, la musique, le lifestyle, le sport, ou des événements saisonniers.

Certains mettent en avant les tendances globales d’Instagram, tandis que d’autres sont personnalisés selon l’activité de chaque utilisateur.

Recherche, profils et comptes multiples

L’application TV ne se limite pas au visionnage passif. Elle intègre également une fonction de recherche pour retrouver créateurs et contenus, l’accès aux profils centrés sur les Reels, et la possibilité d’explorer librement ses sujets préférés.

Un point important pour un usage à la maison : il est possible de se connecter jusqu’à cinq comptes différents sur une même télévision, afin que chaque membre du foyer bénéficie de recommandations adaptées.

Des évolutions déjà dans les cartons

Instagram voit IG for TV comme une base évolutive. À l’avenir, Meta envisage notamment l’utilisation du smartphone comme télécommande, une navigation encore plus fluide entre les canaux, et un « zapping » plus intuitif, inspiré de la télévision classique.

Ces pistes confirment l’ambition de Meta : transformer Instagram en plateforme de divertissement multi-écrans, bien au-delà du mobile.

Une disponibilité encore limitée

Pour l’instant, IG for TV est uniquement disponible aux États-Unis et compatible avec la majorité des Fire TV Stick, les Fire TV Series 2, et les Fire TV Omni.

Aucune date n’a encore été annoncée pour une arrivée sur d’autres plateformes (Google TV, Apple TV, téléviseurs connectés) ou dans d’autres pays.

Avec IG for TV, Instagram confirme une tendance lourde : les réseaux sociaux ne veulent plus seulement capter l’attention sur mobile, mais occuper tout l’espace du divertissement numérique, y compris le salon.

Reste une question clé : le format vertical, pensé pour le smartphone, trouvera-t-il durablement sa place sur un écran de 55 pouces ? Meta semble en tout cas déterminé à tenter l’expérience — et à ne plus laisser YouTube seul maître du canapé.