Galaxy S26 Ultra vs S25 Ultra : Les premiers comparatifs photo fuitent avant l’Unpacked

À l’approche des grands lancements, l’histoire se répète : quelques unités s’échappent des circuits officiels, apparaissent sur un marché gris, et finissent entre les mains de créateurs pressés. Cette année, ce scénario semble déjà se jouer autour du Galaxy S26 Ultra, avec des exemplaires qui circuleraient en Asie du Sud-Est, vendus plus cher à des acheteurs prêts à payer pour l’exclusivité.

Parmi eux, le YouTubeur indien Sahil Karoul a publié un unboxing, des impressions et surtout des échantillons photo du Galaxy S26 Ultra comparés au Galaxy S25 Ultra. Des images à prendre avec prudence — mais suffisamment cohérentes pour esquisser la direction de Samsung.

Galaxy S26 Ultra : Un « leak » de plus, mais un signal intéressant

Ces comparatifs ne sont pas des tests de laboratoire. Les cadrages varient, les scènes ne sont pas strictement identiques, et on ignore tout des réglages exacts. Autrement dit : ce n’est pas une preuve, c’est une tendance.

Mais à force de regarder les paires d’images, certains motifs ressortent : le Galaxy S26 Ultra paraît souvent plus lumineux, avec une exposition légèrement relevée, notamment en plein jour et en lumière mixte. Selon les hypothèses évoquées, cela pourrait venir de l’optique (ouvertures plus larges)… ou simplement d’un traitement logiciel plus agressif.

Portraits et basse lumière : mieux, sans révolution

Sur les portraits, la même logique s’observe : des tons de peau un peu plus clairs, parfois plus naturels. En revanche, le détourage n’est pas irréprochable : les mèches de cheveux et certains bords complexes montrent encore de petites hésitations dans l’effet bokeh. Rien de rédhibitoire, mais pas de « bond » évident non plus.

En basse lumière, les premiers exemples suggèrent un rendu un peu plus propre : moins de bruit visible et des ombres légèrement mieux tenues. Là encore, la différence est réelle mais modeste — typiquement le genre de gain qu’on remarque surtout en comparant côte à côte.

Même capteurs, plus de réglages : la stratégie « évolution »

Le point le plus révélateur est peut-être celui-ci : selon ces fuites, le Galaxy S26 Ultra conserverait une architecture photo très proche de celle du S25 Ultra — 200 mégapixels pour le capteur principal, 50 mégapixels pour l’ultra-grand-angle, 50 mégapixels pour le périscope 5x, 10 mégapixels pour le téléobjectif 3x — avec un travail davantage centré sur l’optique et l’algorithme que sur de nouveaux capteurs.

C’est une approche typiquement Samsung : lisser, affiner, optimiser. D’autant que l’entreprise semble pousser plus loin son récit « au-delà de la capture », où l’IA devient une couche de plus en plus présente dans l’image finale — ce qui ouvre aussi des questions sur la frontière entre photo et interprétation logicielle.

Faut-il s’attendre à un « upgrade » incontournable ?

Si ces clichés préliminaires reflètent bien le produit final, le message est clair : le Galaxy S26 Ultra viserait un rafraîchissement plutôt que le choc technologique. Un rendu un peu plus lumineux, un peu plus propre, un peu plus « prêt à poster ». Mais rien qui, à ce stade, crie à l’upgrade urgent pour un propriétaire de S25 Ultra.

En creux, cela raconte aussi l’état du marché : à maturité matérielle quasi totale, la différenciation se déplace vers l’IA, la colorimétrie, la gestion du HDR, et la manière dont le smartphone décide — parfois à votre place — de ce que la scène « devrait » être.

Samsung dévoilera officiellement la série Galaxy S26 lors de son événement Unpacked ce soir. D’ici là, ces images restent un avant-goût : imparfait, mais parlant.