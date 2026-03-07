Marché smartphone Europe 2025 : Samsung leader, Apple et Honor battent des records

L’Europe a beau donner l’impression d’un duel figé entre Samsung et Apple, 2025 raconte une histoire plus subtile : un marché en léger recul, des leaders qui consolident, et un outsider (Honor) qui commence à compter.

Samsung tient la couronne, porté par l’entrée de gamme

Selon Omdia, Samsung reste le premier vendeur en Europe (hors Russie), avec 46,6 millions de smartphones expédiés en 2025 et une part de marché qui grimpe à 35 % (contre 34 % en 2024).

L’explication est très « Samsung Europe » : ce ne sont pas les modèles Ultra qui font le volume, mais les Galaxy A. Omdia souligne notamment la performance du Galaxy A56 (meilleur vendeur de l’année), aidée par un Galaxy A16 très agressif en prix et promotions.

Apple atteint 27 % : record historique et dynamique Pro

Apple signe son meilleur score européen avec 27 % de part de marché et 36,9 millions d’iPhone expédiés, en hausse de 6 % sur un an. Omdia attribue cette croissance à la demande sur iPhone 16, les Pro Max (iPhone 16 Pro Max et iPhone 17 Pro Max), et à la surprise iPhone 16e.

Le contexte réglementaire aide aussi : la transition européenne vers l’USB-C a accéléré le renouvellement et réduit la place des anciens modèles Lightning, ce qui a mécaniquement poussé les ventes vers les gammes plus récentes.

Honor : petit volume, grand signal

Honor passe un cap symbolique : entrée dans le Top 5 européen, avec 3,8 millions d’unités et 3 % de part de marché (+4 % YoY). Ce n’est pas encore une révolution en volume, mais c’est un marqueur : Honor n’est plus seulement « une marque de niches promo », elle commence à s’installer dans le paysage des grands canaux européens.

Un marché total en baisse : -1 % à 134,2 millions

Le paradoxe de 2025 : malgré les records d’Apple et la solidité de Samsung, le marché européen recule de 1 % à 134,2 millions d’unités. Omdia cite une demande molle et l’effet de nouvelles règles (éco-design, USB-C) dans un marché déjà très mature.

En 2025, l’Europe n’a pas « changé de camp » : elle a récompensé les stratégies lisibles. Samsung gagne par l’occupation totale du terrain prix (ses séries A), Apple gagne par la puissance de sa gamme récente (et la montée en gamme Pro), avec l’USB-C comme accélérateur de renouvellement, et Honor gagne en crédibilité, mais doit encore prouver qu’il peut scaler au-delà de quelques marchés forts.

Et 2026 risque d’ajouter une nouvelle variable : la pression des coûts composants (mémoire notamment) commence à remonter dans les briefings industriels, ce qui pourrait compliquer les équations prix en Europe.