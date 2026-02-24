fermer
Galaxy S26 Ultra : Le S Pen perd définitivement le Bluetooth et les Air Actions

Si vous espériez un retour en arrière après la polémique du Galaxy S25 Ultra, mauvaise nouvelle : les derniers éléments vont tous dans le même sens.

Dans une vidéo d’unboxing/prise en main publiée avant Unpacked, le YouTuber Sahil Karoul montre que le bouton du S Pen ne déclenche pas l’obturateur à distance — signe très fort que le S Pen du Galaxy S26 Ultra ne dispose toujours pas de Bluetooth, et donc pas d’Air Actions.

Air Actions : le « petit luxe » que Samsung ne veut plus financer

La suppression du Bluetooth sur le S Pen n’est pas juste un détail nostalgique. Elle tue une série de gestes très concrets : déclencheur photo à distance, contrôle de lecture, navigation, etc. Plusieurs médias confirment que la démonstration de Karoul va exactement dans ce sens : pas de commande à distance, malgré le bouton physique.

Et ça confirme une tendance : Samsung a encaissé la critique l’an dernier… sans changer de cap.

Pourquoi Samsung persiste : « passif » > « actif »

Derrière, il y a une logique produit assez froide : depuis des années, le S Pen Ultra fonctionne via EMR (résonance électromagnétique) pour l’écriture sans batterie. Ajouter une couche « active » (Bluetooth + batterie + recharge interne) complexifie l’accessoire, ajoute des coûts, et augmente les points de défaillance.

Samsung semble privilégier un S Pen « simple et fiable » pour l’écriture — quitte à sacrifier les fonctions « télécommande ».

Qi2, aimants et « zones mortes » : le soupçon technique… mais pas une preuve

En outre, on peut se poser la question de la cohabitation entre aimants (type Qi2) et EMR peut provoquer des interférences (« dead zones » pour le stylet). De récents articles reprennent cette explication comme un facteur plausible, notamment sur les difficultés à intégrer des aimants puissants dans un Ultra qui conserve le S Pen.

Mais, il y a un point important : plusieurs fuites suggèrent aussi que les Galaxy S26 n’auraient pas d’aimants Qi2 intégrés et que Samsung miserait plutôt sur des coques magnétiques (Samsung ou tiers). Autrement dit, l’argument « Qi2 oblige à enlever le Bluetooth du S Pen » n’est pas solidement démontré à ce stade.

Est-ce que ça « compte » vraiment ?

Tout dépend de votre profil :

  • Si vous utilisiez Air Actions (photo à distance, présentations, contrôle média), oui : c’est une vraie perte — et elle semble désormais structurelle.
  • Si vous utilisez le S Pen surtout pour écrire/dessiner, l’expérience « stylet » devrait rester excellente, et Samsung parie que c’est la majorité.

La vraie question est stratégique : Samsung garde le S Pen comme totem Ultra, mais il le « normalise » — moins gadget, plus outil.

Ce qu’il faut surveiller le 25 février

Samsung devra clarifier si le S Pen est officiellement sans Bluetooth (et pourquoi), quels remplacements propose Samsung (Galaxy Watch/Ring, gestes caméra, raccourcis, etc.), et enfin quelle est la position finale sur Qi2/aimants intégrés vs coques ?

Parce que si le Galaxy S26 Ultra perd les Air Actions et n’intègre pas d’aimants Qi2, la décision ressemble moins à un arbitrage technique qu’à une coupe franche dans la proposition « Ultra ».

